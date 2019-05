13 éves magyar fiú filmjét díjazták Cannes-ban

Az nlc. olvasói is találkozhattak már Százados Ábel nevével, még május elején írtuk meg róla ugyanis, hogy Soha című rövidfilmjét bemutatják Cannes-ban.

A fiú elmondása szerint egy családi összejövetelen unatkozott, és unokatestvérével a telefonja kameráját próbálgatta. Az eredmény egy mindössze 50 másodperces drámai hatású videó lett, amelyet a fiú nagybátyja benevezett a Telefonfilmes Fesztiválra. Ennek a nemzetközi zsűrije választotta be Ábel művét a tíz legjobb magyar alkotás közé, így került a kisfilm a Global Short Film Awards döntőjébe, amely a cannes-i filmfesztivállal párhuzamosan május 25-ig tart.

A Szabad Pécs számolt be róla, hogy a rövidfilm a tegnapi nap során elnyerte a World Peace and Tolerance Institute díjkiosztó ünnepségén a legígéretesebb fiatal filmesnek járó Most Promising Young Filmmaker díját, amelyet Karl Bardosh professzor adott át.

Százados Ábel a film sikere kapcsán elmondta, figyelemfelkeltésnek szánta az alkotást, amelynek címével is arra utal, hogy soha ne kerüljön senki olyan helyzetbe, hogy öngyilkosságot kíséreljen meg.