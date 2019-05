Hármasikreket nevelnek a miskolci selyemmajmok

Az április közepén világra jött selyemmajom kölyköket a szemfüles látogatók már eddig is észrevehették, amint szüleik hátán kapaszkodnak, mostanra azonban már nagyobbak és erősebbek, így rendszeresen tekintgetnek szét élőhelyükön, sőt néha már lemerészkednek a felnőttekről is, hogy saját lábukon ismerkedjenek a nagyvilággal.

A fehérpamacsos selyemmajom (Callithrix jacchus) Dél-Amerikában, Kelet-Brazília atlanti-parti esőerdeiben őshonos, ahol 2-13 tagú családi csoportokban él. A család általában a szülőpárból és utódaiból áll, ám előfordulhat, hogy anya és lánya is kölyköket nevel, és hogy több felnőtt hím is van a csapatban. A kölykök mintegy 5 hónapos vemhesség után jönnek a világra. Az utódnevelés során a szülők között igazi munkamegosztás figyelhető meg, hiszen az anya az első pár napot követően tulajdonképpen csak a szoptatás idejére veszi magához a kölyköket, az idő nagy részében azok apjuk hátának bundájába kapaszkodnak. Gyakran megfigyelhető az is, hogy az utódok nevelésében a nagyobb kölykök is részt vesznek azzal, hogy időnként ők is a hátukon hordozzák kisebb testvéreiket.

A miskolci selyemmajompár – amelyek közül a hím Pécsről, míg a nőstény a csehországi Plzen város állatkertjéből érkezett Miskolcra – tavaly már eredményesen nevelt fel két kölyköt. Idén áprilisban újabb gyermekáldás volt a családban, most viszont egyszerre három selyemmajom kölyök jött a világra. Ez ugyan önmagában még nem számít ritkaságnak, az azonban már igen, hogy mindhárom kölyök szépen cseperedik.

Az utódok nevelése ugyanis hatalmas energiabefektetés a szülők részéről: mind a hordozásuk, mind az anyatejjel való táplálásuk. Éppen ezért amikor három kölyök születik, az egyikőjük általában gyengébb a másik kettőnél, így ritkán marad életben. Miskolcon azonban láthatóan mindhárom kis selyemmajom egyformán jól fejlődik, egyre erősebbek, és már elmúltak egy hónaposak.

A karmosmajmok közé – ahová a selyemmajmokat, a tamarinokat és az oroszlánmajmocskákat sorolják az állatrendszertannal foglalkozók – a legkisebb termetű majmok tartoznak. A Miskolci Állatkertben is látható fehérpamacsos selyemmajmok nevüket a fülüket körülvevő hosszú, fehér szőrzetről kapták, felnőtt egyedeik sem nőnek nagyobbra 18 centiméternél, testtömegük pedig mindössze 300 gramm körül alakul.