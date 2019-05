Ennyiért foglalunk szállást idén a Balatonon

A Szallas.hu most kiadott elemzése szerint a magyarok 80 százaléka tervez a Balaton környékén nyaralni, átlagosan 110 ezer forintot szánva a szállásfoglalásokra. A szállásfoglalással foglalkozó oldal információi szerint a nyaralók körülbelül 5-10 ezer forint költőpénzzel számolnak, ebből naponta maximum 2500 forintot terveznek büfékben elkölteni.

Rohamosan fogynak a balatoni szállások, érdemes most foglalni!

A weboldal elemzése arra is rámutatott, hogy a Balaton környékén már most 70-80 százalékos telítettségűek a szálláshelyek, ezért érdemes lehet még most foglalni. A legnépszerűbb célpontok listáján Siófok, Balatonfüred és Hévíz áll az élen, utánuk Zamárdi, Balatonlelle, Balatonboglár, Keszthely, Balatonföldvár, Fonyód és Balatonalmádi szerepel, míg a legjobb strandok Balatonalmádiban és Zamárdiban találhatók.

Népszerű a SZÉP-kártya és a családi nyaralás

A felmérésből az is kiderül, hogy a legtöbben 4 éjszakára foglalnak szállást, átlagosan 3,7 fővel. A vendégek 25 százaléka SZÉP-kártyával intézi a foglalást, ilyenkor a korábbi értékhez képest is többet, átlagosan 134 ezer forintot fizetnek.

A legsűrűbb időszakra július 15-28 között lehet számítani, ebből is a legforgalmasabb napnak július 21-e tűnik a mostani adatok szerint. Az északi part és déli part viszonyában nincs különösebb megoszlás, a válaszadók felének mindegy, hogy a tó melyik oldalán nyaral, egyharmaduk inkább a déli partot részesíti előnyben, míg csupán ötödük voksol az északi part településeire.