Android-para: mi lesz most a Huawei telefonokkal?

A napokban robbant a bomba, amely szerint az Android operációs rendszert fejlesztő Google megszakította az üzleti kapcsolatai nagy részét a kínai Huawei-jel, amely egyébként a Honor márkájú okostelefonokat is fejleszti. Az ügy hátterébe nem mennénk bele, az elmúlt hetekben-hónapokban sok hír jelent meg a kínai cég és az amerikai kormányzat közti feszültségekről, a cég pénzügyi igazgatójának – a vállalat vezérigazgatójának a lánya, Meng Van-csou – kanadai letartóztatásáról, illetve arról, hogy Donald Trump amerikai elnök által az USA telekommunikációs hálózatainak védelme érdekében kihirdetett rendkívüli állapotról. Bár ezek kétségtelenül fontos fejlemények, a felhasználók java részét inkább az érdekli: mi lesz a telefonjaikkal, miután olyan hírek is napvilágot láttak, amely szerint a Google „elveszi az Androidot” a Huaweitől.

A Reuters hírügynökség még vasárnap este azt írta: „a Huawei azonnal elveszti a jogot az Android operációs rendszer minden ezután kiadott verziójának használatához, sőt a kisebb frissítéseket sem kapják meg a Huawei telefonjai. Szintén nem lesz elérhető a készülékekről a Play áruház, illetve a Gmail, a Google Naptár és a Google Térkép sem”.

Huawei (vagy Honor) okostelefonom van, most dobhatom a kukába?

Szerencsére erről egyelőre nincs szó. Az Android operációs rendszer hivatalos Twitter-oldalán még vasárnap reagáltak a hírre és megírták: bár a Google együttműködik az amerikai kormányzattal, a már meglévő Huawei készülékeken továbbra is működni fog a Google Play áruháza. Vagyis, azoknak, akiknek most ilyen típusú – vagy a Honor almárkához tartozó – okostelefonja van, annak nem kell aggódnia, nem fognak egyik napról a másikra eltűnni az applikációk a készülékekről.

A Google azt is elárulta, hogy a már eladott Huawei-készülékek tulajdonosai megkapják majd a különféle frissítéseket, már ami az egyes applikációkat illeti, ez igaz azokra az okostelefonokra is, amelyeket még nem vásároltak meg, de már ott várják leendő gazdáikat a boltok polcain. Vagyis, nyugodtan vegyen bárki Huawei vagy Honor telefonokat, minden funkciót el fog rajtuk érni. Szintén elérhetőek maradnak az Android biztonsági frissítései is, így senkinek nem kell majd „lejárt szavatosságú” operációs rendszert futtatni a telefonján.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. — Android (@Android) May 20, 2019

Mi lesz a jövőben?

Ez már jóval érdekesebb kérdés, ugyanis a Google kommunikációja szerint a jövőben megjelenő Android-változatok, például az ősszel érkező Android Q letölthető lesz-e a most forgalomban lévő készülékekre. Ez nem jelenti azt, hogy ősszel leállnak például a Huawei P20 vagy P30 készülékek, csupán annyit, hogy az eddig is rajtuk futó Androidot kell majd használni.

Ami a távolabbi jövőt illeti, jelenleg az tűnik valószínűnek, hogy azok, már a Huawei/Honor által kifejlesztett saját operációs rendszer működik majd, ami első körben annyit jelent, hogy a jövőbeni felhasználóknak várhatóan meg kell majd elégednie az ott elérhető alkalmazásokkal, mivel az applikációk fejlesztői a két legnagyobb platformot – Android és iOS – igyekeznek elsősorban kiszolgálni. Mivel azonban a Huawei igen erős pozícióban van Ázsiában, nem elképzelhetetlen, hogy előbb-utóbb a népszerűbb applikációknak megjelenik majd a kínai gyártó készülékeire fejlesztett változata is. Ezen felül létezik az Androidnak egy nyílt forráskódú, bárki által használt verziója is, az Android Open Source Project (AOSP) is, amely azonban a Google által kínált Androidnak egy erősen lecsupaszított verziója.

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük a Telekom sajtóosztályát, hogy mire számíthatnak a hazai felhasználók. Kérdéseinkre az alábbi, kissé szűkszavú közleményt kaptuk, amely jól mutatja, hogy milyen sok még a bizonytalan tényező az üggyel kapcsolatban.

A Huawei-ről megjelent hírek kapcsán anyavállalatunkkal együtt folyamatosan tájékozódunk, vizsgáljuk a lehetőségeket. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ügyfeleink minél kevésbé érezzék a bejelentés hatását. A Huawei Magyarország tájékoztatása alapján a már forgalomba hozott és jelenleg is értékesített okostelefonokat nem érinti a korlátozás, ezekre a termékekre érvényes szolgáltatási szerződése van Google-el.

Röviden a lényeg azonban annyi, hogy a most meglévő okostelefonokat továbbra is nyugodtan használhatja majd mindenki, mire pedig ez a téma igazán aktuálissá válik, addigra már további részletek is kiderülnek a helyzettel kapcsolatban. Akit a technikai részletek is érdekelnek, annak ajánljuk testvérlapunk, a 24.hu írásait a Huawei-jel kapcsolatban.