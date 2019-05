A Trónok harca fináléban is feltűnik egy modern tárgy

Két hete minden a Trónok harca aktuális epizódja körül forgott, amelyben a szemfüles nézők kiszúrtak egy modern kávéspoharat. Bár a kezdeti híradások szerint a Starbucks kávézólánc egyik papírpoharáról volt szó, később kiderült, hogy valójában egy, a sorozat forgatásának helyszínéhez közeli helyi büféből származott a jelenetből igencsak kilógó tárgy.

A sorozat tegnapról mára véget ért, világszerte rajongók milliói várták a befejező epizódot – sőt, sokan külön szabadságot vettek ki a Trónok harca miatt– amelyet követően nálunk is megjelent az utolsó évad átfogó kritikája. A sorozat sztárjai, többek között az epizódonként egymilliót kaszáló Lena Headey, illetve a szintén főszereplő Emilia Clarke is megható szavakkal búcsúzott az általuk alakított figuráktól.

Ami az utolsó epizódot illeti, a rajongók véleménye megoszlik: vannak, akik szerint már korábban le kellett volna zárni a sorozatot, de akad olyan is, akinek tetszett az utolsó rész is. Ami viszont biztos, hogy a kellékesek, illetve az utómunkában érintett kollégák, vágók, illetve a rendező is bakizott egy nagyot búcsúzóul, a végső epizódban ugyanis néhány sasszemű néző kiszúrt egy műanyag ásványvizes palackot.

A műanyag flakon az epizód 49. perce után pár másodperccel látható, a Samwell Tarly nevű karaktert alalkító John Bradley lábánál, miközben a Peter Dinklage által megformált Tyrion Lannister besétál a képbe.

Sőt, nem is egy, hanem két ásványvizes palack is látható az epizódban, ahogy az alábbi twitterező is kiszúrta, ezúttal a Sir Davos Seaworth nevű szereplő, vagyis Liam Cunningham széke alatt.

It's not just there, I actually found the second water bottle next to Ser Davos. #GameOfThrones pic.twitter.com/rZHqiWmDU4 — Bala Yogesh (@Yo_Bala) May 20, 2019

Persze, valószínű, hogy a legtöbben nem vették észre a Westeros világába egyáltalán nem illő tárgyat, mivel a jelenetben jó, ha egy másodpercig látható volt, a digitálisan sugárzott sorozatok korában azonban már nem nehéz alaposabban szemügyre venni az egyes képkockákat – persze akkor is kell hozzá a sasszem, ami nélkül szinte lehetetlen lenne kiszúrni a bakit.

A filmek, sorozatok forgatása során egyébként nem ritkaság, hogy a színészek különféle tárgyakat, élelmiszereket magukkal visznek, ezeket általában a lábuknál tárolják, miközben az operatőrök feladata úgy megkomponálni a képet, hogy csak az látszódjon, amit a készítők szeretnének. Mivel azonban egy-egy jelenetet akár egy egész napon át forgathatnak, bizony hasonló hibák odakerülhetnek a felvételekre, onnantól pedig már az utómunkát végző kollégák figyelmén múlik, hogy észreveszik-e a hibát.

A Trónok harca stábjának ez most másodszor sem sikerült, de valószínűleg a rajongók ezt is megbocsátanák, ha cserébe még pár epizódot láthatnának kedvenc sorozatukból.