30 éve nem történt ilyen Londonban

Hollófiókák keltek ki a londoni Towerben, legutóbb 30 éve gyarapodott kicsinyekkel az egykori királyi erőd hollóállománya. Az első fióka április 23-án, Szent György, Anglia védőszentje napján kelt ki, azután, hogy tavaly év végén egy költőpár – Huginn és Muninn – érkezett a Towerbe.

The Tower of London Welcomes New Baby Ravens for the First Time in 30 Years https://t.co/UiSffshqxD