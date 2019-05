Cukiság: a szerelőműhely alkalmazottjának hiszi magát egy kakas

A kakas tavaly nyáron tévedt be az észak-karolinai R és R Garázsba. Néhány nap után egyértelművé vált, hogy a madár nem csak alkalmi vendég, mivel minden reggel visszatért a műhelybe. Az éjszakát egy közeli fa odvában tölti, a nappalokat pedig a garázs dolgozóival, akik az Earl nevet adták neki.

A kakast mindenki szereti, szinte már a műhely védjegyévé vált, köszönti az érkezőket, és úgy mászkál a dolgozók után, mintha neki is halaszthatatlan feladatai lennének. Közben pedig összeszedi a pókokat a helységben. Még a hangos zajok sem ijesztik meg, valószínűleg úgy gondolja, hogy ő is egy a garázs dolgozói közül – írja a The Dodo.