Közös dallal állt elő Justin Bieber és Ed Sheeran

Annak ellenére, hogy Justin Bieber azt mondta, egy ideig nem rukkol elő semmivel, és az egészségére összpontosít, mégis sikerült meglepnie rajongóit. Nem mással, mint az idei sziget headlinerével, Ed Sheerannel készítettek közös dalt, az I Don’t Care-t, amit minden bizonnyal rongyosra fognak játszani a rádiók.

Az alig 25 éves Justin Bieber 2009-ben robbant be a zenei világba, karrierje azóta is töretlen. A többszörös Grammy-díjas énekes-dalszerzőnek köszönhetjük többek közt a What Do You Mean című dalt és a Major Lazerrel közös Cold Watert is.

A mindössze 28 éves Ed Sheeran a 2017-es év legnagyobb slágerének, a Shape of Younak a szerzője, amely rekordot döntött a Spotify-on a maga 2,1 milliárdos hallgatottságával.

Legutóbbi albuma „÷” címmel jelent meg 2017-ben, és azóta minden idők egyik legsikeresebb lemeze lett az Egyesült Királyságban.

(Kiemelt kép: Getty Images)