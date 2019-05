„Hagyjuk kipusztulni!” – mit gondol az utca embere a Homo sapiensről?

Hétfőn hozta nyilvánosságra jelentését az ENSZ biológiai sokféleséggel foglalkozó kormányközi platformja, az IPBES. Az eredmény elszomorító: a több mint 3 éven át, 145 tudós szerző, illetve 300 további tudományos tanácsadó részvételével összeállított anyag szerint a különféle fajok soha nem látott mértékben pusztulnak, az emberi tevékenység következtében a fajok ritkulásának sebessége akár több százszorosa is lehet a tízmillió évvel ezelőtti állapotnak.

Az IPBES jelentése szerint ennek fő oka az egyre gyorsuló klímaváltozás, a környezetszennyezés és az orvvadászat. Az anyag alábbi mondata kiválóan szemlélteti, hogy az ember mekkora károkat okozott a Földnek:

A 16. század óta legalább 680 gerinces faj pusztult ki az emberi működés miatt.

Ez évszázadonként több mint 100 gerinces faj eltűnését jelenti, és akkor még nem beszéltünk a gerinctelenekről, például a puhatestűekről vagy az ízeltlábúakról – ez utóbbiak különösen fontosak, mert sokszor a tápláléklánc alapját képezik, ugyanakkor rengeteg fajukról még semmit sem tudunk, így minden bizonnyal olyanokat is kipusztított közülük az emberiség, amelyeket nem is ismert.

A kiirtott fajok listáján többek között olyan állatok szerepelnek, mint a falklandi farkas, a szaúdi gazella, az aranybéka vagy a galápagosi óriásteknős, amelynek utolsó ismert példánya, Lonesome George 2012-ben pusztult el.

A Homo sapiens vajon mi?

Az IPBES-jelentésre reagálva mutatta be az amerikai showman, Jimmy Kimmel az alábbi videót, amelyen az utca emberét kérdezték arról, hogy mit gondol a rengeteg veszélyeztetett faj láttán, a Homo sapienst érdemes lenne-e megmenteni. Tény, hogy az efféle felvételeket gyakran úgy vágják össze, hogy csak a legsúlyosabb válaszok kerüljenek be, mindenesetre így is tanulságos, hogy sokaknak mennyire nincs fogalmuk róla, hogy valójában az emberről van szó.

„Meg kellene menteni, mert rengeteg olyan állatfaj pusztult már ki, amely csodálatos volt a maga idejében – így az egyik válaszadó. – Nem lenne jó, ha úgy járnának, mint a dinoszauruszok, mi pedig visszanézve kénytelenek lennénk azt mondani: de kár, hogy nem mentettük meg őket.”

„Meg kell találnunk a módját, hogy úgy éljünk a Homo sapiens mellett, hogy ne legyünk rá hatással” – így egy másik járókelő.

„Fogalmam sincs, mi az a Homo sapiens, szomorú, hogy erre a sorsra jutott, de igazából annyira nem érdekel” – hangzott egy legalább igen őszinte válasz.

„Egyszer láttam Homo sapienst az állatkertben, nagy és szőrös volt, úgy nézett ki, mint egy gorilla” – felelte az egyik rendkívül tájékozott válaszadó.

„Nem erre kellene költeni az adófizetők pénzét, költhetnénk inkább vasútvonalakra vagy iskolákra” – mondta egy másik járókelő.

A legőszintébben azonban az az asszony fogalmazott, aki annyit mondott a kérdésre, hogy érdemes lenne-e megmenteni a Homo sapienst:

Hagyjuk kipusztulni, mentsük meg inkább az embereket!