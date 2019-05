Mélabús zenét írtak Donald Trump tweetjeiből

A Super Deluxe nevű youtuber csapat különféle vicces videókban és paródiákban utazik, például horror-thrillert csináltak Brett Kavanaugh szenátusi meghallgatásából, de kifigurázták már a suttogásra építő, úgynevezett ASMR-videókat is az alábbi kiváló darabbal.

Mint látható, rendkívül pihent bandáról van szó, akik nem mennek a szomszédba, ha valami érfalrepesztő hülyeséget kell kitalálni. Így talán már érthető, miért gondolkodtak el azon, hogy Donald Trump tweetjei nagyjából olyanok, mintha egy kora-kétezres évekből származó emo-együttes dalszövegei lennének.

Donald Trump már elnökké választása előtt is imádta a Twittert, amióta azonban megválasztották az USA 45. elnökének, igazán csúcsra járatta ezt a műfajt. Amikor épp nem saját magát fényezi vélt vagy valós eredményei miatt, akkor ellenfeleinek szól be, legyen szó demokrata politikusokról, az általa a nép ellenségeinek nevezett újságírókról, vagy akár egy-egy cégvezetőről, esetleg hollywoodi hírességről, aki kritikát merészelt megfogalmazni Trumppal szemben.

Bár az alábbi videó már 2017-ben elkészült, mit sem vesztett a frissességéből, főleg, hogy a benne szereplő Trump-üzenetek, annak ellenére, hogy főként a 2016 végén lezajlott választással kapcsolatosak, tulajdonképpen akár tegnap is születhettek volna, Trump ugyanis annak ellenére, hogy már több mint két éve tölti be a hivatalát, gyakran előveszi a választás témáját.

Persze a sajtó gyepálása és a fake news-ozás állandó tartalom az elnöki Twitteren. De következzen inkább maga a dal, amely valóban olyan hangulatú, mintha egy arcba lógó frizurájú fiúegyüttes játszotta volna el, dekadens arccal, mondjuk egy nagyváros félreeső ipari parkjának udvarán.

We noticed that @realdonaldtrump's tweets are basically the lyrics to an early 2000s emo song, so we turned them into one. pic.twitter.com/WjquEHrreo