Tengerbe ejtette a mobiltelefonját, egy fehér delfintől kapta vissza

Isa Opdahlnak a minap nem akármilyen élményben volt része, miután véletlenül a tengerbe ejtette iPhone-ját. A norvég nő már önmagában arról órákig mesélhetett volna, hogyan sikerült szelfizés közben a tengerbe pottyantani a telefonját, hát még arról, ezek után hogyan szerezte vissza! Isa ugyanis, aki aznap barátaival indult hajókázni a Hammerfest kikötőből, egy épp a környéken kószáló belugának, vagyis fehér delfinnek köszönheti a készüléket.

A Daily Mail című brit bulvárlap idézi Isát, aki – még most is hitetlenkedve – elmondta: a beluga nem sokkal azután tűnt fel a hajójuk közelében, hogy a készüléket a vízbe ejtette. „Először lemerült, majd kisvártatva újra feltűnt. A szájában pedig ott volt a telefonom. Alig akartam hinni a szememnek.” Isa elmondta azt is, a fehér delfin ezután egészen közel úszott a hajójukhoz, neki pedig nem volt más dolga, mint hogy egyszerűen kivegye az iPhone-t a delfin szájából.

A brit bulvárlap más forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, a rendkívül barátságos fehér delfin, akit az utóbbi napokban rendszeresen láttak hajók és halászbárkák környékén, valójában egy szökött orosz „kém” lehet, első alkalommal ugyanis egy kamerával és az ehhez szükséges hámban látták az állatot.

Az esettel kapcsolatban a CNN amerikai hírcsatorna megkérdezte Audunt Rikardsent, a norvég Arctic University tengerbiológus professzorát, aki elmondta, tudomásuk van róla, hogy az oroszok különböző bálna- és delfinfajokat tartanak fogságban abból a célból, hogy a rendkívül intelligens állatokat kiképezzék. „Előfordul, hogy a képzésből kivont állatokat aztán szabadon engedik, valószínűleg ez a beluga is így kerülhetett Norvégia partjaihoz.”