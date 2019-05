A kötelező strandkellék 2019-re: vízzel töltheted a telefonodat!

A szabadtéri programok mindig jók, legyen szó kirándulásról, fesztiválról, biciklitúráról vagy bármi egyéb, természetben végezhető tevékenységről. Igen ám, de vannak olyanok, akik még ilyenkor sem tudnak lemondani a telefonjuk nyomogatásáról, igaz, sokan ma már ezzel helyettesítik a fényképezőgépüket, hogy a navigációról már ne is beszéljünk.

Léteznek az úgynevezett power bankok is, ezek a kis méretű, hordozható akkumulátorok, amelyekről kapacitástól függően egyszer vagy kétszer feltölthetjük a készülékünket. Ha viszont többnapos túrára megyünk, vagy hosszabb ideig nélkülözzük a civilizáció áldásait, már ez sem feltétlenül elég, hogy a készülékünk bírja szuflával.

Vízi erőmű a hátizsákban

A megoldást a Blue Freedom szállítja: a kis német cég különféle áramfejlesztőket, turbinákat gyárt, amelyekkel a folyó víz erejét lehet kiaknázni. A nagyobb eszközeik között találni például olyan lapátkereket, amelyet a vízvezetékünkbe kell beszerelni, így mindig áramot termelhetünk, ahányszor csak megnyitjuk a csapot.

A módszer hasonlóan működik a hordozható változat esetében is, amelyre a német cég a Kickstarter közösségi adománygyűjtő oldalon szedte össze a támogatást, valamivel több mint 190 ezer eurót. A szerkezet szinte faék egyszerűségű: egy külső gyűrű afféle akasztóként funkcionál, illetve ez rejti az akkumulátort is, míg a belőle kipattintható turbina a vízbe kerül, amelyet a folyadék mozgása hajt meg. A gyűrűvel felakasztható egy faágra, vagy egy oszlop köré is hurkolható, így a felhasználó sem lesz térdig vizes, mire kihalássza a bevetés után.

A cég ígérete szerint egyórányi használattal annyi energia termelhető, amennyi nagyjából tíz órán keresztül működtet egy okostelefont. A töltőt USB-csatlakozóval látták el, így okostelefonokon kívül egy csomó egyéb eszközt tölthetünk vele a GPS-ektől a LED-es lámpákon át akár kis méretű kempinghűtőkig.

Az eszköz nem olcsó: 319 euróba, vagyis valamivel több mint százezer forintba kerül, de ha valaki nem tudja nélkülözni a digitális eszközeit a természetben sem, annak jó megoldás lehet. Láthatóan igény van a termékre, cikkünk írásának pillanatában ugyanis épp készlethiány van a cégnél.