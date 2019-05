Cseréld le a Google-t: ez a kereső fákat ültet a keresések után

Bár már tíz éve létezik, a 2009-ben indult Ecosia nevű keresőoldalt viszonylag kevesen ismerik. Pedig érdemes lehet megismerkedni vele, mert tud valamit, amire más keresők nem képesek: védi a környezetet. De ne szaladjunk ennyire előre!

A Természetvédelmi Világalap, vagyis a World Wildlife Fund (WWF) becslése szerint évente több mint 7,5 millió hektárnyi erdő tűnik el a Földről, ami nagyjából percenként 27 focipályányi zöldterület kipusztítását jelenti. Ezek jelentős része esőerdő, amelynek kiemelt szerepe van a földi bioszféra működésében, arról nem beszélve, hogy emberek millióinak nyújt élelmet, vizet és szállást. Az egyre fokozódó urbanizáció miatt azonban ezeknek a területek gyorsuló ütemben zsugorodnak.

Az Ecosia alapítója, Christian Kroll ez ellen a pusztítás ellen harcol, a keresőoldalon ugyanis a Google-höz hasonlóan fizetett hirdetések jelennek meg, azonban a globális gigacéggel szemben az ő vállalkozása ezeket a bevételeket erdőtelepítési projektekre fordítja a világ különböző részein.

Az oldalnak jelenleg körülbelül hétmillió aktív felhasználója van, ez pedig már kellően sok ember ahhoz, hogy az újonnan telepített fák száma gyors ütemben növekedjen: az Ecosia főoldalán, a keresőablak alatt folyamatosan pörgő számláló szerint cikkünk írása idején már több mint 56,5 millió fát ültethettek el nonprofit partnereiken keresztül. Összehasonlításként: a Google-nél percenként 3,8 millió keresést futtatnak le a felhasználók minden egyes nap.

Az Ecosia célkitűzése egyébként egymilliárd elültetett fa lenne, mivel pedig egy fa költségét nagyjából 45 kereséssel termeli ki a cég, még egy jó darabig kattintgatni kell majd, hogy a célt el tudják érni. A cég a weboldalán mindenesetre igyekszik minél átláthatóbban beszámolni a működéséről, havonta közzéteszik például a pénzügyi jelentésüket is, hogy mindenki láthassa, mi lesz a keresésekből befolyó összegekkel.

Az Ecosia a saját működését is igyekszik fenntartható módon megoldani: a cég szerverei 100 százalékban megújuló energiát használnak, emellett a vállalat keresésenként nagyjából egy kilogramm légköri szén-dioxidot is semlegesít. A felhasználók adataival is igyekeznek etikusan bánni: minden keresést egy hét elteltével anonimizálnak, a felhasználók adatait nem adják el hirdetőknek, és nem telepítenek az érdeklődők gépeire úgynevezett trackereket, amelyek a netezési szokásaikról árulkodnának.

A keresőt mi is kipróbáltuk, remekül működik. Igaz, néha egy-egy szokatlanabb találat is megjelenik a listáján, de ez a Google-nél is simán előfordul – cserébe pedig az Ecosia esetében ott a tudat, hogy a használatával hozzájárultunk a környezetünk megóvásához.