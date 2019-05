Elképesztő a hasonlóság a Trónok harca sztárja és a pakisztáni pincér között

A pakisztáni Rozi Khan régóta egy kis étteremben dolgozik Rawalpindi városában. Sokáig azt sem tudta, mi az a Trónok harca, de mostanában folyamatosan közös szelfit akarnak vele a vendégek, még az utcán is megállítják, mert megszólalásig hasonlít a sorozatban szereplő Peter Dinklage-re.

A 49 éves amerikai színész a Tyrion Lannister nevű törpét alakítja a sorozatban 2011 óta. A 26 éves pakisztáni férfinek nemcsak a haja és a szakálla olyan, mint a színészé, de mindketten kisnövésűek, csupán 133 centiméter magasak.

The 26-year-old Rozi Khan from Pakistan, who resembles #GameOfThrones actor Peter Dinklage, made his acting debut with a commercial for a delivery service https://t.co/AUUyTKFwVY

A hasonlóság és a friss népszerűség most segíthet a pincérnek abban, hogy kiszakadjon a szegénységből, és abban bízik, hogy akár Hollywoodba is eljuthat.

– mondta Khan.

25-year old #Pakistani waiter Rozi Khan has gained fame in his community for his striking resemblance to US #actor #PeterDinklage. https://t.co/VRUz0B04ag pic.twitter.com/612t62Oybv