Több mint 800 ezret fizethet, aki nem oltatja be a gyerekét Németországban

A kezdeményezésről Jens Spanh német egészségügyi miniszter számolt be a Bild am Sonntag című lapnak. Az új törvénytervezet szerint azok a szülők, akik nem oltatják be a gyereküket kanyaró ellen, akár 2500 euró (kb. 810 ezer forint) büntetésre számíthat.

„El akarom törölni a Föld színéről a kanyarót – magyarázta a miniszter. – Minden gyereket be kellene oltani kanyaró ellen, aki óvodába vagy iskolába készül.”

A politikus hozzátette, a törvényjavaslat értelmében a szülőknek a továbbiakban igazolni kellene, hogy a gyerekük valóban megkapta-e az védőoltást, ha nem tudják ezt igazolni, a pénzbírság mellett a gyereket is kitilthatnánk az óvodákból, iskolákból.

A javaslat azután készült el, hogy kiderült, az elmúlt évben Németországban regisztrálták az egyik legtöbb kanyarós megbetegedést Európában: tavaly március és idén február között összesen 651 esetet azonosított az Európai Járványügyi Központ (ECDC). A kontinensen Olaszországban a legrosszabb a helyzet, ott 2498 kanyarós esetről számoltak be.

Rémisztő mértékben erősödik a kanyaró

Az egyszerű védőoltással megelőzhető kanyaró sajnos, főként az oltásellenesek miatt terjed egyre szélesebb körben: az UNICEF múlt héten kiadott kutatása szerint a betegség 2017-ben globálisan 110.000 áldozatot szedett, ami nem kevesebb mint 22 (!) százalékos növekedés 2016-hoz képest. A kutatási anyag szerint ez annak köszönhető, hogy évente körülbelül húszmillió gyerek nem kapja meg a védőoltás első dózisát.

Jómódú szülők, miért csináljátok?

A kimaradó védőoltások nem csak az elmaradott, szegény régiókra jellemzőek, sőt: az Egyesült Államok gazdagabb részein az oltásellenesség a kifejezetten jómódú családokban kapott új erőre.

Van, aki a „gyógyszerlobbival” szembeni ellenállás egy formájaként, míg mások a természetes, noha tudományosan sokszor nem bizonyított módszerek támogatóiként fordulnak el a védőoltásoktól.

Ennek aztán meg is lett az eredménye: múlt hónapban New Yorkban tört ki kanyarójárvány, ahol szükségállapotot kellett kihirdetni a betegség terjedése miatt: az amerikai nagyvárosban ezer dollárra bírságolták azokat, akik nem tudták igazolni, hogy megkapták a védőoltást. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a kanyarós megbetegedések száma az USA területén a legmagasabb. Ez különösen azért szomorú, mert a kanyarót 2000-ben egyszer már a leküzdött, kiirtott betegségek közé sorolták. A szakértők a vakcinával és a vírussal kapcsolatos téves információkat teszik felelőssé a kanyaró visszatéréséért.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter múlt héten a The Times-nak nyilatkozva azt mondta, az oltásellenességet hirdetők „erkölcsileg visszataszítóak és rendkívül felelőtlenek”. A szakpolitikus hozzátette, hogy az oltáselleneseknek „kezéhez vér tapad”.

A védőoltásokat övező tévhitekkel – például, hogy a védőoltás beadása autizmus kialakulásához vezetne – korábbi cikkünkben is foglalkoztunk.