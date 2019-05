5 budapesti kiállítás, amit vétek kihagyni

KAPCSOLÓDÓ Szenzációs kiállítások jönnek Budapestre

Szerencsére Budapesten lehet válogatni a jobbnál jobb kiállítások közül, legyen szó fotókról, festményekről vagy valami egészen másról. Az alábbiakban olyan programokat is ajánlunk, ahová az egész család ellátogathat, de olyat is, ami inkább a felnőttek számára lehet érdekes. Lássuk, hova érdemes beugrani a különféle múzeumok, galériák közül.

Az inkák aranya

Az egyik legforróbb budapesti kiállítás jelenleg Az inkák aranya, a Király utcában, azon belül is a Komplex elnevezésű kiállítótérben lehet megtekinteni. A legendákkal és tévhitekkel övezett Inka birodalom több ezer éves aranykincseit lenyűgöző élmény testközelből látni. Valódi családi programról van szó, amelyen interaktív információs panelek, szemkápráztató kivetített vizuálok várják az érdeklődőket, sőt virtuális valóság sarok is. A kiállítás július végéig várja a látogatókat, így még van idő a meglátogatására, de érdemes sietni, hatalmas ugyanis az érdeklődés.

Kockakiállítás

Nem csak gyerekeknek ajánlott ez a gigantikus LEGO-építményeket bemutató tárlat, amelyet a Természettudományi Múzeumban tekinthetnek meg az érdeklődők. A dán építőjáték segítségével kicsik és nagyok is szabadon engedhetik a kreativitásukat, így szinte biztos, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja majd a számítását, a lenyűgöző építményeket nézegetve. A kínálatban egyaránt szerepel egy csaknem életnagyságú Batmobil, illetve a mindenkori amerikai elnököt szállító speciális repülőgép, az Air Force One méretarányos modellje. Figyelem, a kiállítás meglátogatása szinte biztosan legózási vágyat ébreszt majd a látogatókban!

Tesla-kiállítás

A szerb feltaláló–zseni a tudományos világ egyik „rocksztárja”, akinek személyét legalább annyi városi legenda övezi, mint ahány elképesztő találmány sorakozik a neve mellett a váltakozóáramtól a távirányítók elméleti alapjain át egészen a napenergia hasznosításáig. Nikola Tesla nevét manapság sokan Elon Musk villanyautós cége miatt ismerik, éppen ezért érdemes ellátogatni az A Mind from the Future Exhibition című grandiózus kiállításra, eddig nem látható kulisszatitkokat mutat be az érdeklődőknek, mindezt játékos és interaktív formában. A kiállítás a Kazinczy utcában, a Tesla Loftban tekinthető meg május 31-től szeptember 1-ig.

Avatar kiállítás

Nemrég az NLCafén is megírtuk, hogy James Cameron animációs kasszasikerének rövidesen elkezdhetik forgatni a folytatásait, ráadásul, ha minden jól megy, Budapesten is dolgozik majd a stáb, így akár világsztárokkal is összefuthatunk ennek köszönhetően. Aki nehezen bírja ki a várhatóan 2020 után érkező új epizódig, jól teszi, ha ellátogat az Andrássy Élményközpontba, ahol Pandora címmel nagyszabású kiállításon tekinthető meg az Avatar jellegzetes kék lényeinek, a Na’viknak a világa. A különleges lényeket, interaktív installációkat felvonultató kiállítás az Egyesült Államokból érkezett Budapestre, ahol végig hatalmas érdeklődés övezte, így érdemes lehet a jegyet jó előre beszerezni, mert hazánkban sincs ez másként.

Pálinkamúzeum

Bár az ember azt gondolná, hogy ez az aprócska budapesti múzeum elsősorban a turistákat célozza állandó kiállításával, aki szereti a jó pálinkát, annak helyi lakosként is érdemes lehet ellátogatnia a Király utcába, ugyanis sok érdekességet megtudhat a magyarok egyik kedvenc, méltán világhírű szeszes italáról. A helyszínen természetesen kóstolgatni is lehet a finomabbnál finomabb párlatokat, de az interaktív kiállításon akár saját magunk is kipróbálhatjuk a pálinkafőzést, illetve próbára tehetjük az orrunkat is, miközben azt találgatjuk, hogy melyik pálinkának lehet marcipánillata.