Pizzát rendelt a gépen rekedt utasoknak a jószívű pilóta

Pizzát rendelt az utasoknak az Air Canada pilótája, amikor egy hóvihar miatt órákon keresztül kellett várakozniuk a repülőgépen.

A gép Torontóból repült volna Halifaxba, de időjárási nehézségek miatt le kellett szállniuk Frederictonban. Hosszú ideig várakozott a repülőtéren, az egyre nyűgösebb utasokkal a fedélzeten.

Ekkor támadt az a szenzációs ötlete az egyik pilótának, hogy pizzával békíti meg az utasokat. Egészen pontosan 23 sajtos-pepperonis pizzát rendelt egy közeli étteremből. A terv bevált: a fedélzeten ülők néhány pillanattal később már a közösségi oldalakon méltatták a figyelmes pilótát.

True story! On AIr Canada # 608 that was diverted to Fredericton because we couldn’t land in HAlifax. staying in plane on the tarmac. Captain has ordered pizza which should be here in 20 mins. pic.twitter.com/NNM8Tfmc4P