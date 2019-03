Steven Spielberg kitiltaná a Netflixet az Oscarról

Steven Spielberget 14 alkalommal jelölték Oscar-díjra, ebből hármat meg is nyert. A filmesnek azonban láthatóan csípi a szemét, hogy a nagy stúdiók mellett ma már a Netflix is egyre komolyabb tényező. A streamingszolgáltató már egy ideje saját gyártású sorozatokkal és filmekkel is jelentkezik, sőt a legjobb rendező, a legjobb idegen nyelvű film és a legjobb operatőr díját idén elnyerő Roma is a Netflix zászlaja alatt készült.

Spielberg szerint azonban nem fair, hogy a Netflix elképesztő összeget költött a film népszerűsítésére, amely így szerinte jogosulatlan előnyhöz jutott a stúdiófilmekkel szemben. Éppen ezért az amerikai filmakadémia rendezőket tömörítő szárnyának vezetőjeként Spielberg szabályváltozásokat szeretne elérni.

„Steven szerint jelentős különbségek figyelhetőek meg a mozikban játszott és a streamelt filmek helyzetét illetően” – nyilatkozta az IndieWire-nek a Spielberg által alapított Amblin Entertainment szóvivője. „Nagyon boldog lenne, ha mások is csatlakoznának hozzá, amikor az Akadémia vezetősége megtárgyalja ezt a következő ülésükön.”

Mi a gond a Netflix filmjeivel?

Az Indiewire szerint a cég nagyjából 50 millió dollárt költött arra, hogy az Oscar-gála előtt népszerűsítse a filmjét. Ha csúnyábban akarunk fogalmazni, ennek az összegnek egy jelentős része arra mehetett el, hogy az Akadémia szavazóit, ha nem is megvesztegessék, de „a kedvükben járjanak”, valamint hogy exkluzív vetítéseken mutassák be az Oscar-várományos alkotásokat. Összehasonlításként a Zöld könyv hasonló büdzséje mindössze 5 millió dollár körül alakult. A Netflix egyébként marketingköltségnek nevezte az összeget.

A Roma elképesztő nyomulását más hollywoodi vezetők is szóvá tették: a Sony Pictures Classics társelnöke, Michael Barker például arra panaszkodott, hogy két Oscar-jelölt filmet (a Never Look Away és a Capernaum című alkotásokat) a tavaly év végi ünnepi időszak után volt kénytelen moziba küldeni, ami szerinte így azt eredményezte, hogy kevesebb akadémiai voksoló láthatta azokat.

Spielbergnek emellett azzal is problémája van, hogy a netflixes filmek csak korlátozottan elérhetőek a mozikban, emellett a cég nem is számol be a film pénzügyi eredményeiről. A nagy stúdiók a mozik pénztárainál (box office) keletkezett bevételről mindig beszámolnak, ezt a stereamingszolgáltató értelemszerűen nem tudja megtenni.

A rendező azt is problémásnak találta, hogy míg a hagyományos mozifilmeket csak meghatározott helyeken és időben lehet megnézni, a Netflix filmjei a nap 24 órájában elérhetőek a cég által lefedett 190 országban.

Bár a fentiek miatt az Akadémia is megfogalmazta a maga aggályait, nem világos, hogy miért bizonyulnának ezek kizáró tényezőnek. A pénztári bevételeket ugyanis sosem vették számításba, mint ahogy az sem számított korábban, hogy egyes filmek hány hetet töltöttek a mozikban.

„Egyre többen érzik úgy, hogy ha a Netflix stúdióként szeretne viselkedni, akkor bizonyos normáknak meg kellene felelnie” – mondta az Akadémia egyik vezető pozícióban lévő tagja. „Amikor a mostani szabályokat lefektették, még senki sem számított rá, hogy a jövőben ilyen helyzet állhat elő, ezért néhány kérdés tisztázásra szorul.”

Spielberg aggodalmai már csak azért is problémásak, mert a Netflix mellett több komoly streamingszolgáltató is működik: az Amazon Prime és az HBO GO mellett pedig a Disney, az AT&T és az Apple is saját streamingmegoldás kifejlesztésén dolgozik. Az Amazonnak a Prime mellett pedig van saját stúdiója is, az Amazon Studios, így tehát a Netflix korlátozása erősen diszkriminatív lépésnek bizonyulna.

Az Akadémia rendszerének azonban kétségkívül átalakításra van szüksége, a szabályok szerint ugyanis például egy dokumentumfilm vagy egy streamingszolgáltató által Oscar-esélyesnek gondolt film csak akkor szállhat versenybe, ha egy hétig New Yorkban és Los Angelesben is vetítik, illetve ha ezek után újságokban jelennek meg róluk kritikák. A Netflix filmjeivel kapcsolatban pedig azt is kifogásolják, hogy azok sokkal hamarabb válnak elérhetővé, mint a nagy stúdiók filmjei, így hosszabb ideig van esélyük felkelteni a díjakról döntő tagok figyelmét.

A Netflix eddig egy rövid, de annál velősebb tweettel reagált az Oscar-díjas rendező aggályaira. A következőt írták:

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive. — Netflix Film (@NetflixFilm) March 4, 2019

„Szeretjük a mozit. Az alábbi dolgokat is szeretjük:

Hozzáférést azok számára, akik nem mindig engedhetik meg maguknak a mozizást, vagy akik olyan helyen élnek, ahol nincsenek mozik.

Annak a lehetőségét, hogy bárki bárhol egyszerre láthassa a filmeket.

Lehetőséget adni a filmeseknek, hogy megoszthassák másokkal a művészetüket.

Ezek a dolgok nem zárják ki egymást.”

A meccs jelenleg itt tart, a jövőbeni fejleményekről beszámolunk.