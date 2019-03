Díjat nyert a betiltott leszbikus love story

Burkina Faso ad otthont a Fespacónak, Afrika legnagyobb, egyben legrégebbi filmfesztiváljának, amely idén ünnepli 50. jubileumát.

A nagyszabású rendezvényen a kenyai Samantha Mugatsia nyerte el a legjobb színésznőnek járó díjat a Rafiki című filmben nyújtott alakításáért. Ez már csak azért is különleges, mert Kenyában a homoszexualitás konkrétan illegális – egy még a brit gyarmati időkből származó törvény miatt –, a filmet pedig a magyar korhatárbizottsághoz hasonló Kenya Film Classification Board (KFCB) úgy, ahogy van, betiltotta a „leszbikusság népszerűsítése” miatt.

Az afrikai országban az egyneműek közötti szexuális kapcsolatot 14 évig tartó börtönnel is büntethetik. Remélhetőleg ez már nem tart sokáig, az ország legfelsőbb bírósága ugyanis májusban ülésezik a tilalom feloldásával kapcsolatban.

A KFCB ehhez képest korábban figyelmeztetett, hogy bárki, akinél a film egy példányát megtalálják, törvénysértést követ el.

A Rafiki címe szuahéli nyelven barátot jelent, a története pedig két fiatal nő találkozását és szerelembe esését mutatja be. A filmből nem maradhat ki a homofóbia jelensége sem, mivel a két nő családja a politikai spektrum két ellentétes oldalán helyezkedik el.

A Rafiki egy ugandai író, Monica Arac de Nyeko díjnyertes, Jambula Tree című novellája alapján készült.

“Winning Best Actress for RAFIKI at FESPACO is monumental. It is not only a recognition of Kenya’s artistry and adds Kenya to the history of African cinema, but a huge recognition of Freedom of Expression within Africa.“