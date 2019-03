A tündöklő Jézus Krisztus bukkant fel az olasz égbolton

Olaszországban, Agropoli városa felett fotózták le a különös rajzolatú felhőt pénteken. Alfredo Lo Brutto azt a pillanatot kapta el, amikor a lemenő nap pont egy felhő mögött látszott, a fénye pedig úgy ragyogott le a tengerre, mint a széttárt karú Megváltó köpenye. Az így elénk táruló látvány kicsit hasonlít a Rio de Janeiró-i, híres Krisztus-szoborra.

