Elfelejtett ruhát vinni magával az esküvőre, a légitársaság mentette meg

Taylor Kenney a texasi Houstonból indult a barátnője esküvőjére Costa Ricára. Fontos feladata volt: ő volt az egyik nyoszolyólány. Csak éppen az erre alkalomra vásárolt ruhát felejtette otthon, amire már csak Costa Ricában jött rá.

Kenney viszont feltalálta magát: nyilvános Twitter-üzenetet írt a Southwest légitársaság oldalára azzal a kéréssel, hogy nem tudnák-e valahogy utánaküldeni a ruhát. Kinézte, hogy egy másnapi járat még érkezik a szigetre az esküvő előtt, és azt akarta megszervezni, hogy azon a gépen fönt lehessen a ruha. A légitársaság részéről válaszoltak is a kérésre, és egy olyan twitteres üzenetváltás vette kezdetét, amit folyamatosan egyre több internetező figyelt.

Update: another friend just dropped the dress off at Hobby Airport and @SouthwestAir was there, ready for the hand off! pic.twitter.com/mtDtOYSe3u