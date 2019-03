Álommeló: csokit kell enni és fizetnek érte!

Az interneten minden évben felbukkan egy-egy álommelóként hirdetett munka. Van, amikor utazgatni kell és az Instagramra posztolni szép fotókat, de olyan is akad, ahol egy festői olasz kis faluban kell nyaralni munka gyanánt. Meg persze vannak olyanok is, mint ez a mostani, amitől bizonyára minden édesszájú elgyengül egy kicsit.

A számtalan nagy csokimárkát birtokló Mondelez International írta ki a pályázatot a csokikóstoló munkakörre, amelyben a megfelelő jelölt feladata az új termékek tesztelése lesz, mielőtt azok 150 különböző ország polcaira kerülnének. Nem kis felelősség, főleg, hogy olyan márkákról van szó, mint a Milka, a Cadbury vagy épp az Oreo.

Részmunkaidős Gombóc Artúr kerestetik!

A pozíció sajnos nem teljes munkaidős, de ez talán nem is feltétlenül baj, elvégre napi nyolc órában talán még a legendás pufók madárnak sem feltétlenül menne a csokievés. A fizetés ehhez képest nem olyan rossz, óránként 10,75 fontot fizetnek a tesztelőknek, ami heti öt négyórás munkanappal számolva 860 fontra jön ki havonta. Ez forintra átszámolva 315 664 forint, ami elsőre elég jól hangzik, de a munkahely Nagy-Britanniában van, ahol ez az összeg nagyjából az átlagbér felét teszi ki. Igaz, mivel részmunkaidőről van szó, ezért a fennmaradó időben lehet egy másik négyórás munkát vállalni, így pedig már meg lehet keresni a megélhetésre valót.

Mit kell tudnia egy csokikóstolónak?

Az álláshirdetésben természetesen azt is közlik, hogy milyen elvárásai vannak a cégnek a jelentkezőkkel szemben. Eszerint képesnek kell lenni őszinte és objektív véleményt formálni a kóstolt csokoládékról és kakaós italokról. A jelentkezők egy 12 fős csapatba kerülnek majd be, így a csapatmunka, a vélemények megosztása és a konszenzusra való törekvés is fontos részét képezi a napi munkának. Természetesen el kell sajátítani a „csoki-sommelier-k” szakszótárát is, hogy az egyes termékekről adott vélemények mindenki számára érthetőek legyenek.

Végzettség nem szükséges!

A csokikóstoláshoz nem kell vendéglátóipari iskolát végezni, sőt, valójában semmiféle formális előképzettség nem szükséges, ettől függetlenül néhány előírásnak meg kell felelni. Triviálisnak tűnik, de fontos, hogy a jelentkező szenvedélyesen szeresse az édességeket és képes legyen sokféle ízt megkülönböztetni. Emellett az sem árt, ha valaki nyitott az újdonságok kipróbálására, ha kellően kommunikatív és könnyen kijön a munkatársaival. Az angol nyelv ismerete annyira alapvető, hogy talán le sem kéne írnunk, elvégre mégiscsak egy angliai állásról van szó.

A jelentkezőknek egyébként egy viszonylag szigorú felvételin kell átesnie, ahol különböző csokoládéval kapcsolatos feladatokat kell teljesíteni, például fel kell ismerni bizonyos fajtájú csokikat, hogy az érdeklődő bebizonyítsa: képes akár apró eltéréseket is felismerni az ízek között.

A pozícióra várhatóan óriási lesz az érdeklődés: tavaly ugyanennek a cégnek egy hasonló hirdetése lett a leglátogatottabb a LinkedIn álláshirdetései közül, a munkára pedig körülbelül hatezer ember jelentkezett Ausztráliától az Egyesült Államokig.

Aki ennek ellenére szeretné megmérettetni magát a nemzetközi csokiteszterek között, jól teszi, ha belehúz, az állásra ugyanis 2019. március 8-ig lehet még jelentkezni.