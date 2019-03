Itt az újabb netes kihívás: sajtot dobálnak a csecsemők arcába

Újabb, talán minden eddiginél elszálltabb internetes kihívás terjed a Twitteren. A sajt kihívás lényege, hogy a kisgyerekes szülők ahelyett, hogy azt mondanák, „csíííz” (vagyis sajt), konkrétan egy sajtszeletet vágnak gyanútlan gyermekeik arcába, majd ezen jókat nevetnek – és természetesen videóra is veszik az egészet.

A kihívást egy @unclehxlmes nevű felhasználó indította útjára. Bár az eredeti videót azóta valamiért törölte, pillanatok alatt felbukkantak az imitátorok. Ezek közül válogattunk most nektek.

Just cheesed my baby cousin 😂😂 #cheesechallenge pic.twitter.com/jNOgnLwXQU

Mia was not escaping the #cheesechallenge 😂 pic.twitter.com/BewGA6jHPe

#cheesechallenge why my cheese ain’t stick like errbody else videos 💀 pic.twitter.com/oyZmZmUzFt