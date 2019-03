Koszos, büdös, zörög: így tisztítsd a laptopodat

A laptopok, notebookok a használat során óhatatlanul is összekoszolódnak, hiába tiszta a kezünk, a hónapok vagy évek folyamatos használatával előbb-utóbb megjelennek a billentyűkön a koszfoltok, az egeret helyettesítő úgynevezett tapipadon (touchpad) pedig idővel jellegzetes kör alakú folt alakul ki a bőrünkből kiszabaduló zsíros lerakódás miatt. Fincsi, mi?

Érdemes néha megpucolni!

Egy szépen megpucolt laptopon dolgozni majdnem olyan jó érzés, mintha egy vadonatúj gépet vennénk használatba. A nyilvánvaló esztétikai élmény mellett így a gép élettartamát is meghosszabbíthatjuk, persze csak akkor, ha megfelelően csináljuk. Lássuk, mire lesz szükség!

Bár az irodai felszereléseket árusító üzletekben többféle „mágikus” számítógép-tisztító szert is lehet kapni, ezeket nyugodtan felejtsük el. Bár ezek is használhatók, de jóval olcsóbban is beszerezhetjük a szükséges kellékeket, ha nem a márkás termékekre utazunk. Egy kis izopropil-alkohol (vagy izopropanol), egy mikroszálas törlőkendő, némi vatta vagy fültisztító és egy szórófejes sűrített levegős spray minden, amire szükségünk van.

Belül kezdjük!

Nem érdemes egyből nekiesni a billentyűzet megtisztogatásának, a gép belsejében ugyanis rengeteg szösz, hajszál, morzsa és egyéb finomság tud felgyűlni, így felesleges előbb lepucolni kívül, hogy aztán újra összekoszolódjon.

Fontos, hogy a gépet kapcsoljuk ki – tehát felejtsük el az alvó üzemmódot, a hibernálást és a többi hasonló félmegoldást, itt most tényleg teljesen kikapcsolt gépre lesz szükség. Természetesen a hálózati csatlakozót is húzzuk ki a konnektorból és a gépből is.

Ha rendesen gondját viseltük a gépünknek, nem kell teljesen szétszedni – ez amúgy sem tanácsos, ha a gépen még érvényes a garancia, ez ugyanis sok esetben azonnal érvénytelenítheti a jótállást –, elég csak az akkumulátort eltávolítani. A sűrített levegős sprayjel először fújjunk egyet-kettőt a levegőbe, hogy a kicsapódó párától megszabaduljunk, majd szépen fújjuk ki a különböző kis zegzugokból a koszt. A kisállattartók és a lakásban dohányzók esetében több apró részecske juthat a gép belsejébe.

Arra ügyeljünk, hogy kisebb adagokban fújjuk a levegőt, ne hosszan, így ugyanis elejét vehetjük a további páraképződésnek. A laptop ventilátorát csak óvatosan fujkáljuk, mert ha túl gyorsan pörög, akár károsodhat is. A spray száját ne tartsuk túl közel, a túl erős légáramlat ugyanis megtörheti az apró, szemmel szinte alig látható áramköröket, ha azok hegesztései nem sikerültek túl tartósra.

Ha gondos gazdák voltunk, ezen a ponton még nem fogunk túl látványos különbséget tapasztalni, ennek a lépésnek ugyanis az a célja, hogy meggátolja a kosz felhalmozódását. Ha a ventilátor lapátjai között már méretes porcicákat látunk, ez azt jelenti, hogy nem takarítottuk eleget a laptop belsejét. Ilyenkor lehet, hogy mélyrehatóbb feltárást kell végeznünk – ha ettől ódzkodunk, inkább forduljunk szakszervizhez.

Ha ezzel megvagyunk, jöhet a külső tisztogatás: fontos, hogy az alkoholt mindig a törlőkendőre vagy a fültisztító pálcára vigyük fel, soha ne használjuk közvetlenül a laptopon. Egy-két csepp elég lesz, fontos, hogy a kendő ne csöpögjön, ne ázzon át. A gép külső borítását és a képernyőt töröljük át, a billentyűzeten viszont érdemesebb lehet a fültisztító pálcát használni, amivel jobban hozzáférünk az apró hézagokhoz. Fontos, hogy a képernyőn soha ne használjunk semmiféle ablakmosó folyadékot vagy sprayt, mert az olyan anyagokat tartalmazhat, ami károsíthatja a műanyag borítást.

Ha nagyon régi a gép, elképzelhető, hogy a ventilátoron keresztül kellemetlen szagokat áraszt a külvilágba. Ha ez a belső takarítás után sem mérséklődik, fogjuk meg a gépet, és helyezzük 24-48 órára egy adag macskaalommal teli zacskóba (persze arra ügyeljünk, hogy az apró szemcsék ne jussanak be a gép belsejébe), ez hatékonyan elűzi a kellemetlen szagokat.

Ha a gép a takarítást követően is zörög, berreg vagy túlmelegszik, lehet, hogy már túlzottan eljárt fölötte az idő, ilyenkor érdemes szakértő véleményét kérni, hogy „menthető-e még a beteg”.