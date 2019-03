22 hete nem volt ötös a lottón, az egyik legnagyobb nyeremény lehet a holnapi

Az Ötöslottó 22 hetes halmozódás után 2 milliárd 895 millió forintos főnyereménnyel várja a játékosokat. Ha valaki egyedüli nyertesként találja el mind az öt számot, akkor az Ötöslottó 62 éves történetének nyolcadik legnagyobb nyereményét viheti el szombaton – közölte holnapján a Szerencsejáték Zrt.

Az eddigi legnagyobb nyereményt egyébként 2003-ban vitte el egy játékos az eddigi leghosszabb halmozódás után: 38 hét telitalálat-mentes időszak után 5.092.890.758 forinttal gazdagodott.

Az Ötöslottó a legnépszerűbb lottójáték ma Magyarországon, hetente átlagosan 1,3 millióan töltenek ki szelvényt.

Eközben a Hatoslottó is nagy összeggel várja a játékosokat: a telitalálat most 1 milliárd 175 millió forintot ér, ami a játék történetének hatodik legnagyobb nyereménye lehet. A legnagyobb nyereményt, 2, 9 milliárd forintot 2008 szeptemberében vitte el egy szerencsés játékos.

Míg más országokban a nyertesek legtöbbször szívesen vállalják a nyilvánosságot, addig nálunk ma már szinte mindenki az anonimitást választja, de nem volt ez mindig így. 1993-ig a játékosok ráírhatták a fogadási szelvények hátoldalára a nevüket és címüket, az akkori feldolgozási rendszerben ugyanis a bizonylat elvesztése esetén is megkapták az 5000 forint alatti nyereményüket. Ezért tudhatunk például arról is, hogy 1960-ban egy fiatal lány, Kovács Ildikó egyszerre több szelvényen ikszelte be kedvenc számait. A sorsoláson összesen három szelvény nyert, ebből kettő a lányé volt, így a nyeremény 2/3-át, másfél millió forintot vihetett el, amely ma az összeg százszorosát érné – idézte fel a Szerencsejáték Zrt.

Kiemelt kép: Balaton József/MTI