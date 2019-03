Imádni való csoportképeken a falkában sétáltatott kutyák – fotók

Már csaknem 5 ezer követője van az Instagramon annak a New York-i kutyasétáltató cégnek, amelyik azzal vált híressé, hogy akár 10-15 kutyát is elvisznek egyszerre, és epikus csoportképekkel örökítik meg a sétákat.

A Saratoga Dog Walkers abban hisz, hogy a falkában sétáltatott kutyák nemcsak testmozgást, de társaságot is kapnak, ezáltal többek között fegyelmet is tanulnak, és végső soron jobban is érzik magukat. Sokan azt gondolják, ha ennyi kutyát egyszerre sétáltat az ember, annak biztosan marakodás lesz a vége, de a tapasztalat szerint ez egyáltalán nem igaz: éppen hogy élvezik egymás társaságát.

A program része, hogy a sétáltató mindig készít egy csoportképet a kutyusokról, ezt pedig feltölti az Instagramra. Az alábbiakban ilyen képek közül válogattunk nektek:

Kiemelt kép: @saratogadogwalkers/Instagram

(BoredPanda)