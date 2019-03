Hajfestés nélkül láthatod, hogy állna rajtad az új szín

A Perfect Corp. már 2014-ben kifejlesztett egy olyan kiterjesztett valóság (augmented reality) applikációt, amellyel a felhasználók különféle sminkeffektet próbálhattak ki a szelfijeiken. Bár ez ma már nem tűnik akkora újdonságnak, ne feledjük, hogy ez akkor történt, amikor a Snapchat interaktív filtereit még nem ismerte a világ, nem beszélve a Facebook Messengeren elérhető, egyre valósághűbb digitális maszkokról.

Az akkor YouCam Makeupnak elnevezett alkalmazás azonban túlnőtt az okostelefonos felhasználókon, és ma már a világ legnagyobb kozmetikai cégei, például a L’Oréal, az Estée Lauder de az amerikai Target hipermarketlánc is elkezdte alkalmazni az üzleteiben és a weboldalain már Virtual Try-on néven szereplő technológiát.

A Perfect Corp. mérnökei azonban nem nyughattak, és idén januárban a világ legnagyobb szórakoztatóelektronikai szakvásárán, a Las Vegas-i CES-en mutatták be a legújabb fejlesztéseiket. Ebben már egy olyan, mesterséges intelligenciával megtámogatott ajánlórendszer is található, amely viszonylag nagy pontossággal képes például alapozót, sminkfajtákat vagy épp hajápolási termékeket ajánlani a felhasználókról készült, valós idejű videófelvételek alapján.

Az Androidra és iOS operációs rendszerre is elérhető YouCam Makeup és YouCam Perfect applikációkat a mai napig 700 millió alkalommal töltötték le és havonta legalább 60 millió aktív felhasználóval is büszkélkedhetnek. A Perfect Corp. szerint az alkalmazás használatával mindenki jól jár: a felhasználók láthatják, hogy milyen eredményekre számíthatnak, ennek köszönhetően pedig a gyártók növelhetik az eladásaikat. Sőt, azt is kimutatták, hogy az alkalmazás felhasználói általában többet költenek a boltokban, mert egyből tudják, hogy melyik termékek kombinálásával érhetik el a legjobb eredményeket.

A cég különleges 3D-technológiát ötvöz különféle algoritmusokkal, amelyeknek köszönhetően a felhasználó valós időben láthatja, hogy nézne ki a haja, ha új színt szeretne kipróbálni. A digitális hajfestés annyira jól sikerült, hogy még az összetettebb, ombre frizurákat is tökéletesen meg tudja jeleníteni az alkalmazás, akkor is, ha valaki mozgatja a fejét a kamera előtt. Az algoritmusokat többféle fejformán és bőrtónuson tréningezték, így csaknem minden felhasználó pontos eredményre számíthat.

KAPCSOLÓDÓ Kiterjesztett valóság kelti életre a döbbenetes sminkeket

Alice Chang, a cég vezérigazgatója elmondta, a technológia segítségével a felhasználók élethű képeken láthatják, hogy a saját bőrükön-hajukon hogy nézne ki az új szín, smink vagy alapozó, szemben a hasonló alkalmazások „matricaszerű” végeredményeivel.

„Mi nem szépségápolási cég vagyunk – magyarázta Chang. – Tudjuk azonban, hogyan kell felhasználni a technológiát, hogy a kozmetikai cégeket támogatni tudjuk.”

A videón látható eredmények mindenesetre elég meggyőzőek.