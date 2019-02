Járókelők között sétálgatott egy gólya Debrecenben – videó

Debrecenbe is megérkezett az első gólya. A madarat nem volt nehéz kiszúrni, ugyanis valamiért a forgalmas Tócóskert téren, a járókelők között sétálgatott. A Haon.hu néhány videót is közölt a madárról:

Mindeközben a Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány arra kérte az embereket a Facebookon, hogy semmiképp ne etessék a barátságos gólyát, főképp ne emberi élelmiszerrel, például szalámival, kolbásszal vagy kenyérrel.

Az Alapítvány szerint elképzelhető, hogy a barátságos gólyát ember nevelte, de az is, hogy egy mentőhelyen töltötte a telet, ezért nem zavarja az emberek közelsége. A lábán látható gyűrű alapján már tudni lehet, hogy a gólyát nem Magyarországon jelölték, illetve nem hazai mentőhelyen telelt, de ennél többet egyelőre nem tudnak a madárról.

A Madárkórházat rengetegen keresték a szelíd gólyával kapcsolatban, és sokan egyből arra voltak kíváncsiak, mivel etethetik a madarat. A Madárkórház válasza röviden: lehetőleg semmivel.

Nos, ősszel valamint télen az itt maradt gólyákat lehet etetni apró-hallal (keszeg, kárász), valamint nyers csirkenyesedékkel. Mindennap ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben. Jelen esetben viszont már nem szükséges a gólya etetése, sőt hátráltatja a természetes életvitelében. Mint ahogy a már visszaérkezett fajtársai is találnak természetes táplálékot, ő is fog. Etetése most csak megerősítené benne azt, hogy elfogadja a túlzott emberi közelséget, valamint a lakótelepen maradna. Ez utóbbi eset szintén nehezítené fészkelését, tekintve hogy a környéken nem találna fajtársra sem.