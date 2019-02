Letiltották a Tinderről a fiatal nőt, mert vadászós képeket rakott fel

A neten számos trükk kering arról, hogyan tegyük vonzóbbá a Tinder-profilunkat. A 32 éves Nichole valószínűleg nem olvasta ezeket, és a képei közé egy olyat is feltöltött, amelyik egy vadászaton készült, és egy halott szarvassal pózol rajta.

Több hónapnyi inaktivitás után, mikor újra megnyitotta az appot, Nichole megdöbbenve tapasztalta, hogy a Tinder letiltotta, amiért megsértette a szabályzatukat. Kiderült, egy felhasználó jelentette fel a nőt, aki szerint bár a fotója nem közszeméremsértő, nagyon ízléstelen.

Latest NEWS: Woman claims Tinder banned her over hunting photos, calls out ‘double standard’ pic.twitter.com/yIjMZItaAG