Kiestek a mellei a netről rendelt ruhából

Egyre többen esküsznek rá, te mégis rettegsz az internetes ruhavásárlástól? Megértjük. Pláne, mikor ilyen sztorikat hallunk, mint a Shireen Marie nevű lányé, aki egy, a Pretty Little Thing nevű oldalról rendelt toppal járta meg.

Shireen egy extravagáns, leopárdmintás crop topot rendelt, ami a fotója alapján a dekoltázsát hagyta volna szabadon. Csakhogy mikor felpróbálta, kiderült, hogy annyira elszabták, hogy az egész mellét megvillanthatja vele!

Shopper slams PrettyLittleThing after the crop-top she ordered exposed her bare BREASTS https://t.co/PYQu7jOQYi