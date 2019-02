Tiltott szerelem: felfüggesztették a rendőrt, akinek az autójában szexelt a letartóztatott pár

KAPCSOLÓDÓ Felrobbant az internet a robogózás közben bikinivonalat borotváló nőtől

Érdemes rákeresni a florida man, esetleg a florida woman szókapcsolatra, ha garantált szórakozásra vágyik az ember. Az amerikai állam lakói ugyanis valamilyen furcsa okból a többi államhoz képest feltűnően gyakran keverednek különös helyzetekbe. Van, akit mókus támad meg szelfizés közben, de akadtak olyanok is, akik az Irma hurrikán ellen sajátos módszerrel vették volna fel a harcot: egyszerűen le akarták lőni a szélvihart. A különös szituációkba keveredő floridai bűnelkövetőknek külön Wikipédia-oldaluk is van, ez azért sokat elmond a hasonló esetekről.

Romantika a rendőrautó hátsó ülésén

Ezek után talán nem meglepő, hogy az alábbi eset is itt, egészen pontosan Fort Pierce-ben történt még idén nyáron. Egy Doug McNeal nevű rendőrjárőrt riasztottak a helyi Walmart bevásárlóközponthoz, ahol egy fiatal párt tetten értek lopás közben.

A 23 éves Zachery Moellendick és a 24 éves Krista Leigh így került McNeal rendőrautójának hátsó ülésére. Igen ám, de, ahogy az amerikai filmekből tudhatjuk, a rendőrök az előállított személyeket általában hátrabilincselt kézzel ültetik a járőrautókba, amikor előállítják őket.

McNeal azonban valamiért ennél engedékenyebbnek bizonyult, a férfit ugyanis bilincs nélkül, a nőt pedig előre bilincselt kézzel ültette be a rendőrautóba. Moellendick nadrágzsebében ráadásul volt egy öngyújtó, a férfi egyik füle mögé pedig egy cigarettát is bespájzolt még a letartóztatása előtt. Ezeket a rendőr valamiért nem távolította el, sőt még a két letartóztatott biztonsági övét sem csatolta be.

Zenét parancsolnak?

Ezután útnak indultak a rendőrőrs felé, amikor a fiatal pár a kocsi hátsó ülésén csókolózni kezdett és „egyéb szexuális tevékenységeket” is végeztek a rendőrségi jegyzőkönyv, na meg McNeal autójának kamerája szerint. A rendőr azonban nem jött zavarba, sőt még a rádiót is bekapcsolta, amelyből éppen Barry White Can’t Get Enough of Your Love című dala szólt.

Amikor megérkeztek, a nő még megkérdezte a rendőrt, hogy elszívhatna-e egy szál cigarettát, ami ellen McNeal nem tiltakozott. Ezzel már önmagában megsértették a rendőrségi szabályzatot, amely szigorúan tiltja a dohányzást a rendőrautókban. De McNealnek azért is felelnie kellett, mert nem kutatta át megfelelően a letartóztatottakat, nem bilincselte meg őket szakszerűen és, ahogy említettük, a biztonsági öv használatát is mellőzte.

A rendőr az ügyét vizsgáló kollégának azt mondta, a csókolózással nem volt gondja, azt azonban nem látta, hogy a pár más jellegű szexuális tevékenységet is végzett volna. Ez azonban nem hatotta meg a belső ellenőrzés munkatársát, aki 20 napra felfüggesztette a romantikus lelkületű zsarut.

A fiatal pár egyébként elismerte a lopás vétségét, a büntetésüket pedig az előzetes letartóztatásuk során leülték, így azóta kiszabadultak. Krista Leigh-t ráadásul pont Valentin-napon engedték szabadon, így aznap este már ismét összebújhattak szerelmével.

Hiába, Florida csodálatos hely.