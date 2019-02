Emma Thompson levélben tiltakozik: nem akar a szexuális zaklató rendezővel dolgozni

KAPCSOLÓDÓ Emma Thompson szerint a szexuális zaklatásnak kultúrája van Hollywoodban

A Toy Story című animációs filmet bizonyára senkinek sem kell bemutatni. Az 1995-ös alkotás volt az első, teljes mértékben számítógépes grafikával létrehozott egész estés mesefilm, amelyet moziban is bemutattak. Bár rengeteg pénzbe került, elképesztő siker lett, nem véletlen, hogy azóta elkészült belőle két további folytatás, a negyedik részt pedig éppen idénre ígéri a Disney-Pixar. Az első részeket még az a John Lasseter rendezte, akitől tavaly vált meg a Pixar, miután több nő is megvádolta azzal, hogy szexuálisan zaklatta őket, illetve hogy általában olyan légkört alakított ki a forgatásokon, amit egy kollégiumi fiúöltözőben is szégyelltek volna. Az egyre növekvő társadalmi nyomás hatására egyébként Lasseter be is ismerte, hogy kéretlenül fogdosott nőket, illetve hogy „más kilengései” is voltak, akármit jelentsen is ez.

A megszégyenült rendező tehát távozott, úgy tűnt, mintha ezzel megoldódott volna a helyzet. Igen ám, de a Skydance Media nevű cég vezérigazgatója, David Ellison mégis jó ötletnek gondolta bejelenteni, hogy John Lassetert nevezi ki a Skydance Animation élére. A cégvezetőt nem lehet azzal vádolni, hogy esetleg ne követte volna a híreket, ugyanis az L.A. Times értesülései szerint hosszú e-mailt küldött a cég dolgozóinak, amelyben kifejtette, hogy Lassetert szerződése kötelezi arra, hogy professzionálisan viselkedjen. Eközben Mireille Soria, a Skydance filmjeit forgalmazó Paramount Animation elnöke külön találkozott a cégnél dolgozó nőkkel, akiknek elmondta, hogy ha nem akarnak Lasseterrel együtt dolgozni, ezt nyugodtan megtagadhatják.

Emma Thompson lecsap

Az Oscar-díjas színésznő – akit a tavalyi év során ütöttek lovaggá, vagyis lovagparancsnokká, ezáltal a titulusa mostantól Emma Thompson, Dame Commander of the British Empire – január végén jelentette be, hogy kiszáll a Skydance égisze alatt készülő, Luck című nagy költségvetésű animációból, miután megtudta, hogy Lassetert kinevezték.

Thompson az alábbi levelet küldte a David Ellisonnak, amelyben elismeri, hogy egy hozzá hasonló kaliberű szereplő kilépése komoly nehézségeket okoz a projektnek és a stábnak egyaránt, azonban ennek ellenére úgy érzi, a vállalat olyan döntést hozott a rendező leigazolásával, amely kizárja, hogy ő a projekt része tudjon maradni. A színésznő nem kívánta kommentálni döntését, azonban a levelet az L.A. Times rendelkezésére bocsátotta – az alábbiakban fordításban közöljük Emma Thompson gondolatait.

„Mint azt bizonyára már tudja, kiszálltam a Luck munkálataiból, amelyet a csodálatos Alessandro Carloni rendez. Számomra nagyon furcsa, hogy ön és a cége egyáltalán elgondolkodott azon, hogy alkalmazzon valakit, akinek Mr. Lasseter tetteihez hasonló ügyei vannak, különösen egy olyan időszakban, amikor az önhöz hasonló hatalmi pozícióban ülő emberektől elvárható, hogy maguk is megtegyenek bizonyos lépéseket.

Tisztában vagyok vele, hogy a helyzet – mivel sok embert érint – nagyon összetett. Ennek ellenére lenne néhány kérdésem, amit szeretnék feltenni:

Ha egy férfi évtizedeken át fogdosott nőket azok engedélye és igénye nélkül, miért akarna akár egyetlen nő is vele együtt dolgozni, ha az egyetlen ok, ami miatt nem kezdi el fogdosni őket, az az, hogy a szerződése szerint »professzionálisan« kellene viselkednie?

Ha egy férfi a cégénél dolgozó nőkkel évtizedeken át éreztette, hogy mennyire nem tiszteli és értékeli őket, miért kellene a nőknek egy új cégnél elhinniük, hogy a tisztelet, amit feléjük mutat, nem csupán egy szerep, amelyet el kell játszania a terapeutája és a szerződése miatt? Ez azt az üzenetet közvetíti, hogy »épp tanulom, hogyan kell tisztelni a nőket, szóval egy kis türelmet kérek, mire elsajátítom, mert nem olyan könnyű«.

Sokszor elhangzott, hogy John Lasseter megérdemel egy »második esélyt«. Igen ám, de ő ezért a második esélyért több millió dollárt kap fizetés formájában. Mennyit kapnak a Skydance dolgozói, hogy megadják neki ezt a második esélyt?

Ha John Lasseter saját céget indított volna, mindenki, aki elmegy hozzá dolgozni, eldönthetné, hogy akar-e neki második esélyt adni, vagy sem. Azonban azok a Skydance-alkalmazottak, akik szerint nem érdemel második esélyt, most választhatnak, hogy maradnak, vagy elveszítik az állásukat. Nem John Lasseternek kellene elveszítenie az állását, ha valaki mégis úgy gondolja, hogy nem érdemel második esélyt?

A Skydance elárulta, hogy egyetlen, John Lasseter által zaklatott nő sem kapott kártérítést a Pixartól vagy a Disney-től. Azonban figyelembe véve azt a rengeteg zaklatást, ami ezek ellen a nők ellen történt, komolyan gondolja bárki, hogy az, hogy nem fizettek kártérítést, egyenlő azzal, hogy nem is történt semmilyen zaklatás, illetve nem volt ellenséges a munkakörnyezet, amelyben dolgozniuk kellett? Jól kellene éreznünk magunkat attól, hogy azok a nők, akiknek Lasseter tönkretette a karrierjét, NEM KAPTAK ezért kártérítést?

Remélem, a kérdéseim kézzelfoghatóvá és érthetővé teszik, hogy mennyire kényelmetlenül érzem magam ettől a helyzettől. Sajnálom, hogy ott kell hagynom a projektet, mert nagyon szeretem Alessandrót, és nagyon kreatív rendezőnek tartom. De a változások és a kollektív tudat erősödésének időszakában csak azt tehetem meg, amit helyes dolognak gondolok.

Tisztában vagyok vele, hogy a nők testével kapcsolatos, évszázadok során berögzült szokások nem fognak egyik napról a másikra megváltozni. De akár egy egész év alatt sem. Viszont azzal is tisztában vagyok, hogy ha nem emeljük fel a szavunkat, és nem állunk ki magunkért, akkor a változás nem fog elég gyorsan bekövetkezni ahhoz, hogy a lányom generációját meg tudjuk védeni.

Tisztelettel,

Emma Thompson”