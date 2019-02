A férfiak szerint a nők szeretik a tetkókat – a tudomány máshogy gondolja

A közhiedelem szerint a nők szeretik a „rossz fiúkat”, ennek pedig sokáig csalhatatlan jele volt, többek között, ha az illető különféle vagány tetoválásokkal adja a világ tudtára, hogy akkora alfa, hogy a kézfejére tetovált törzsi nonfigi, esetleg a mellkasára varrt gótbetűs bibliai idézet adja a másikat. Elég csak arra a tetovált ismerősre gondolni, aki a melegebb idő beköszöntével nem győzi mutogatni gazdagon illusztrált bőrfelületeit.

Csak lassan a tűvel!

Egy közelmúltban végzett kutatás szerint azonban nem biztos, hogy a férfiak jól gondolják, hogy a tetkók vonzóbbá teszik őket a nők szemében. Két lengyel kutató, Andrzej Galbarczyk és Anna Ziomkiewicz a Personality and Individual Differences szakfolyóiratban tette közzé a 2584 férfi és nő megkérdezésével készült kutatási anyagot, amely igen érdekes eredményre jutott.

A kutatás résztvevőinek ismeretlen félmeztelen férfiak fotóit kellett értékelni: a férfiaknak az alapján, hogy szerintük melyik fotókon látható pasikat találják vonzónak a nők, míg a nőknek simán csak a vonzerőt kellett osztályoznia. A képek közül némelyiket módosították: kisebb tetoválásokat helyeztek el a fotón látható férfiak karján.

A férfiak a tetoválással ellátott képeket rendre úgy osztályozták, hogy szerintük azokat a nők vonzóbbnak találják, mint a „sima bőrű” fotókat. A nők ezzel szemben épp fordítva, a tetkó nélküli férfiakat részesítették előnyben.

Tetkó = egészség

A kutatás egy másik érdekes eredményt is hozott: a kutatók ugyanis arra is megkérték a résztvevőket, hogy a fotókon látható férfiakat aszerint is rangsorolják, hogy kit tartanak egészségesebbnek a többieknél. A nők a tetovált férfiakat rendre ebbe a kategóriába sorolták. A tetoválásokhoz pedig rendszerint olyan tulajdonságokat társítunk, mint keménység, fájdalomtűrés, vagy csak simán a férfiasság, a tetovált férfiakat egészségesebbnek – és termékenyebbnek – gondolták, mint tetkó nélküli társaikat.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezek a férfiak vonzóbbnak is számítanának: az efféle, a külvilág számára szolgáló jelzések ugyanis a magas tesztoszteronszintet hivatottak jelezni, ha azonban a férfihormon szintje túlzottan magas, az már intő jel a nők számára: nem biztos, hogy egy olyan férfit képzelnek el maguk mellett, aki afféle alfahímként minden szóba jöhető nőt szeretne meghódítani. Ez egybevág a University of New Mexico tíz évvel ezelőtti kutatásával, amely szerint azok a férfiak, akiknek a tesztoszteronszintje alacsonyabb, jobb eséllyel bizonyulnak kitartó, hűséges partnernek, míg azoknál, akik az anyaméhben nagyobb adag tesztoszteronhoz jutnak, nagyobb az esélye a hűtlenségnek, a több egyidejű partnernek, vagy az agglegény-életmódnak.

A magas tesztoszteron emellett arra is utalhat, hogy az illető domináns személyiség, ugyanakkor a kapcsolaton belüli erőszak elkövetésének kockázata is növekszik a tesztoszteronszinttel egyenes arányban.

A lengyel kutatásból az is kiderül, hogy a külső alapján kialakított benyomásokat a nők esetében jobban befolyásolta a tetoválás megléte, mint a férfiakét.