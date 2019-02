Nagyon bizarr az új esküvőifotó-trend

Az e-cigi csak egy fokkal kevésbé káros, mint a sima cigaretta, mégis sokan ott is előkapják, ahol a sima ciginek már nincs maradása. Például egy esküvőn vagy egy esküvői fotón. Ezért van az, hogy ezek az esküvői fotók inkább tűnnek egy leszokóban lévő nikotinfüggő csoport terápiás gyűléseinek, mint lagziképeknek. Legalábbis sokkal nagyobb hangsúlyt kap rajtuk a füstfelhő, mint a boldog pár.

Today I found out vaping wedding photos were a thing and I think I’ve lost all hope in our generation pic.twitter.com/LvRbfXa6rf

Bár egyre több ilyen kép terjed a Twitteren, a netezők nagy része egyetért abban, hogy azonnal lelépne az esküvőről, ha mindenki füstölgésbe kezdene körülötte.

So vaping in weddings seems to be a thing. Only in New Jersey pic.twitter.com/pceeslfMK8