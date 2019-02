Lara Croft ihlette ezt a bizarr övtáskát

Nem kérdés, hogy újra divatba jöttek az övtáskák (pedig mennyi ideig cikinek tartottuk őket!), de a Fashion Nova új övtáskája azért marad a kínos kategóriában.

Hogy biztos ne csússzon le az ember lányáról a táska, egy pánttal a combhoz is rögzíthetjük. Így már abszolút Lara Croft típusú akcióhősnek érezhetjük magunkat – már ha erre vágyunk.

this is so cute and convenient and it’s not ugly as hell like a fanny pack i’m a fan https://t.co/wEZ3NjQYhB