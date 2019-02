A Zöld könyv az Oscar-díjas film, de a gálát Bradley Cooper és Lady Gaga miatt volt érdemes nézni

Az este nagy kérdése volt, hogy a házigazda nélküli Oscar hogyan kompenzálja ezt a fájó hiányosságot. Papíron jól hangozhatott, hogy a földkerekség egyik legnagyobb rockzenekara, a Bohém rapszódia miatt amúgy is érintett Queen nyitja meg a show-t, de az Adam Lamberttel színpadra álló banda kétszámos egyvelege (We Will Rock You, We Are the Champions) inkább tűnt egy közepes Queen emlékzenekar látványos, de lélektelen produkciójának, mint egy valódi rocklegenda showjának. Hakni volt ez mindenki által jól ismert dallamokkal, melynek egyetlen érdekességét a műsor alatt bevágott, a szöveget a zenekarral együtt éneklő sztárok jelentették. Ezen felül kaptunk egy kis montázst 2019 nagy sikerfilmjeiből, és már jöhettek is az első díjátadók. Ezzel a módszerrel biztosan sikerült egy csomó műsoridőt spórolni, és a műsor utáni netes reakciók azt mutatták, hogy a legtöbb nézőnek egyáltalán nem hiányzott az Oscar-házigazda, én mégis hiányoltam egy kicsit. Nélküle ugyanis a show csak monoton díjledarálás, amiket maximum egy-egy betétdallal szakítanak csak meg. Ennél én azért többre vágyom, amikor leülök a tévé elé hajnali kettő és negyed hat között.

A majdnem köszöntőbeszéd

Az est első díját átadó Tina Fey, Amy Poehler és Maya Rudolph trió azért látszólag helyettesíteni voltak hivatott egy házigazdát, és ennek ők maguk is hangot adtak egy-két poén formájában. Ők hárman amúgy rutinos díjátadók együtt, sőt Fey és Poehler már Golden Globe házigazdák is voltak, és a köztük lévő összhang most is kincset jelentett. Természetesen nem hagyhatták ki az Akadémia idei baklövéseinek felsorolását, kiemelvén, hogy az előzetes hírekkel ellentétben ugyan nem lesznek díjak átadva a reklámszünetben, de a sztárok ne felejtsenek el reklámokat felolvasni a köszönőbeszédükben. A szintén prezentálóként jelen lévő Tyler Perry is az Akadémia orra alá dörgölte, hogy a reklámidőben akartak átadni néhány szobrot, de szerencsére később az egész este már nem arról szólt, hogy mindenki erre akarjon emlékeztetni minket.

Házigazda híján az estének nem igazán volt íve, inkább csak érdekes szegmensei, és ugyan a nagy eseménynek a jelölt betétdalok élő előadását szánták, ez csak részben jött be. A Fekete Párduc betétdalát előadó Kendrick Lamar az utolsó pillanatban lemondta a szereplést, így öt dal helyett csak négyet kaptunk, de se Bette Midler, se Jennifer Hudson előadása nem okozott nagy pillanatokat, a borzalmas countryról pedig inkább ne is beszéljünk. Viszont a Shallow mindenért kárpótolt. Ha volt csúcspontja az estének, akkor az Bradley Cooper és Lady Gaga előadása volt, akik nemes egyszerűséggel felsétáltak a lenti székükről a színpadon felállított zongorához, és minden fakszni nélkül egyszerűen elénekelték a dalt, méghozzá gyönyörűen. Intim hangulatot teremtettek hatalmas közönség előtt, egy kamerákkal teliaggatott színpadon, és ez azért igazi teljesítmény. Még azt is megbocsátottam érte, hogy egyébként Lady Gaga az egész este folyamán iszonyatosan meg volt hatódva saját magától.

Egy show apró örömei

További nagy események híján az apróságoknak kellett örülnöm. Olyasmiknek, mint amikor Jason Momoa és Helen Mirren is rózsaszínbe öltözött, és díjátadás közben ezen jól elpoénkodtak. Szép pillanat volt még, amikor a legjobb dokumentumfilm kategória társrendezője, Jimmy Chin a színpadra lépve egy „Oh, Shit!”-tel szólt bele a mikrofonba, a káromkodást kedvelő adásrendezők nagy örömére. Valóban vicces volt még Melissa McCarthy és Brian Tyree Henry díjátadása a legjobb jelmez kategóriában. „A jó jelmez nem tereli el a figyelmet a lényegről”, mondták, közben meg elképesztően vicces A kedvenc-paródia kosztümben feszítettek mindketten, McCarthy ruhájának gigászi fátylán egy csomó plüss nyúllal, megidézve a filmet. Már csak nézni is gyönyörű volt őket.

Keegan-Michael Key Mary Poppinsként ereszkedett alá a magasból, hogy felkonferáljon egy filmdalt, és egy nagy reunionnak is szemtanúi lehettünk: a Wayne világa két főszereplője, Mike Myers és Dana Carvey együtt állt színpadra, hogy a Bohém rapszódiát ünnepeljék. A kinyúlt rocker pólók és a hosszú haj azért nekem hiányzott kicsit. Aranyosak voltak még a legjobb rövid dokumentumfilm győztesei, akik sírva a „Nem hiszem el, hogy egy menstruációról szóló film Oscar-díjat nyert” dumával vették át a szobrukat, és jó volt látni azt is, hogy az Akadémia igyekezett minél több nem filmes hírességet is meghívni. Színpadra léphetett például Serena Williams vagy a Rage Against the Machineből ismert Tom Morello is.

Spike Lee, a showman

Az Akadémia régi nagy adóssága Spike Lee Oscar-díja – bár életműdíjat már kapott – , amit idén végre meg is adtak neki, bár nem a legjobb rendezés, hanem a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában. Lee öröme volt az este egyik legőszintébb pillanata, csodás volt, ahogy a díjat átadó Samuel L. Jackson ölébe ugrott, és ahogy ők ketten örültek egymásnak. A rendező köszönőbeszéde is élményszámba ment, levezette ugyanis saját rabszolga származását egészen a 17. századtól, a beszéde végén pedig harcra buzdított – egyben pedig első filmsikere címére utalt:

A 2020-as elnökválasztás már itt van a kanyarban. Csináljuk a helyes dolgot!

Szintén óriási meglepetés volt, hogy a Csuklyások – BlacKkKlansman című filmet épp Barbara Streisand prezentálta. Ő és Spike Lee akkora baráti románcot toltak le ott, hogy öröm volt nézni. Nem csoda, hiszen mindketten Brooklyniak.

Ismét nagy szimfonikus zenekarral búcsúztuk az év halottjaitól. Magyar szemmel rögtön feltűnhetett, hogy az összeállításban nem kapott helyet Andy Vajna, ami annak fényében, hogy még egy stand fotós is került a megemlékezésbe, eléggé érthetetlen döntés.

Kiszámíthatóan indult, meglepi lett a vége

Nagyon úgy festett az este, hogy a Roma tarolásának lehetünk majd szemtanúi, hiszen amelyik kategóriában esélyesnek számított, azt mind behúzta. „Szegény” Alfonso Cuarón, valószínűleg már unta a saját köszönőbeszédeit, miután legjobb operatőrként, legjobb rendezőként és a legjobb idegennyelvű film győzteseként is ő vette át az Oscart. Valószínűleg már a zsebében érezhette a legjobb film szobrát is, csakhogy ekkor jött Julia Roberts, és a Zöld könyv – Útmutató az élethez című film címét olvasta ki a borítékból. A film a sok botránya miatt nem volt a legesélyesebb a legfontosabb díjra, pláne, mert a rendezőjét még csak nem is jelölték, de Mahershala Ali és a legjobb eredeti forgatókönyv díjaival együtt mégis mesterhármast produkált.

Ehhez hasonló meglepetést egyedül a legjobb női főszereplő kategóriában láthattunk, ahol Glenn Close és Lady Gaga is Oscar nélkül maradt, ellenben Olivia Colman behúzta A kedvenc egyetlen Oscar-szobrát a tíz jelöléséből, és szinte elnézést kért Glenn Close-tól, hogy előle happolta el. Látszólag tényleg nem számított a díjra, a megilletődöttsége vicces és emberi pillanat volt. Ellenben Rami Malek nagyon is számított rá, amit a beszédében is jelzett: „Egyiptomi bevándorlók gyereke vagyok, első generációs amerikai. A történetünk egy részét most írják.” Ahogy Malek, Spike Lee, a Fekete Párduc vagy Mahershala Ali győzelme is mutatja: a kisebbségek és a bevándorlók estéje volt az idei Oscar-gála. Nem voltak nagy tarolások, a díjak eléggé megoszlottak a jelöltek között, de valószínűleg közülük a Roma, a Zöld könyv, a Bohém rapszódia és a Fekete Párduc alkotói mentek a legboldogabban ünnepelni.

LEGJOBB FILM

Zöld könyv – Útmutató az élethez

LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ

Rami Malek (Bohém rapszódia)

LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ

Olivia Colman (A kedvenc)

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ

Mahershala Ali (Zöld könyv – Útmutató az élethez)

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ

Regina King (If Beale Street Could Talk)

LEGJOBB RENDEZŐ

Alfonso Cuarón (Roma)

LEGJOBB EREDETI FORGATÓKÖNYV

Zöld könyv – Útmutató az élethez (Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly)

LEGJOBB ADAPTÁLT FORGATÓKÖNYV

Csuklyások – BlacKkKlansman (Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee)

LEGJOBB IDEGEN NYELVŰ FILM

Roma (Mexikó)

LEGJOBB ANIMÁCIÓS FILM

Pókember – Irány a Pókverzum

LEGJOBB LÁTVÁNY

Fekete Párduc

LEGJOBB FÉNYKÉPEZÉS

Roma (Alfonso Cuarón)

LEGJOBB JELMEZ

Fekete Párduc (Ruth E. Carter)

LEGJOBB VÁGÁS

Bohém rapszódia (John Ottman)

LEGJOBB MASZK

Alelnök

LEGJOBB ZENE

Fekete Párduc (Ludwig Göransson)

LEGJOBB BETÉTDAL

Csillag születik (Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt: „Shallow”)

LEGJOBB HANGKEVERÉS

Bohém rapszódia

LEGJOBB HANGVÁGÁS

Bohém rapszódia

LEGJOBB VIZUÁLIS EFFEKTEK

Az első ember

LEGJOBB DOKUMENTUMFILM

Free Solo

LEGJOBB RÖVID DOKUMENTUMFILM

Period. End of Sentence.

LEGJOBB RÖVID ANIMÁCIÓS FILM

Bao

LEGJOBB RÖVIDFILM

Skin

Kiemelt kép: MTI/AP/Invision/Chris Pizzello