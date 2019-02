Újranézhette esküvői videóját az idős bácsi, szívszorító sorokkal mondott köszönetet

Ha még nem digitalizáltad a régi VHS-kazettákat, akkor itt az ideje! Különben úgy jársz, mint ez az idős bácsi, akinek hosszú évekbe telt, hogy szerezzen egy működő videólejátszót, és végre újranézhesse a régi családi felvételeket.

A lényeg persze, hogy sikerült neki. A 86 éves bácsi az eBayen talált egy videólejátszót, és miután végignézte a régi szalagokat, úgy érezte, muszáj kifejeznie a háláját az eladónak – amit meg is tett egy megható levélben.

This person sold their VHS player on eBay and got a surprise letter in the mail: pic.twitter.com/oaLV8dUFqR