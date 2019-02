Az „őrült” nőket állította középpontba az Oscar-gála legerősebb reklámja

A nagy költségvetésű és/vagy felkavaró reklámok eddig a Super Bowl sajátosságai voltak, a Nike azonban most a vasárnap esti Oscar-díjátadó alatt vetítette le az alábbi reklámszpotot, amelynek narrátora a teniszlegenda Serena Williams volt.

Emlékezetes, hogy Williams a tavalyi US Open nyílt teniszbajnokságon keveredett szóváltásba a bíróval, egy vitás ítéletet követően. A sportoló nem rejtette véka alá a véleményét, konkrétan hazug tolvajnak nevezte a bírót, ezért aztán később közel ötmillió forintnak megfelelő bírságot szabtak ki rá.

Az eset azért érdekes, mert ezután rengeteg helyen megírták, hogy Serena Williams „hisztizett”. Többen rámutattak, hogy érdekes módon, ha egy nő áll ki a saját igazáért, sőt, esetleg a hangját is felemeli eközben – tehát kimutatja az érzelmeit – akkor a hisztis, sőt, akár az őrült jelzőt is hamar ráaggatják, míg, ha ugyanezt egy férfi teszi, akkor „bátran kiáll az igazáért.”

Erre csapott le a Nike, amely egyre inkább utazik a felkavaró, megosztó reklámokra, amelyekkel fontos társadalmi üzeneteket közvetít. Emlékezetes, hogy a sportszergyártó nemrég azt a Colin Kaepernicket választotta kampányarcának, aki ellen tűzzel-vassal harcolnak az amerikai konzervatívok, miután a himnusz alatti térdeléssel demonstrált a feketéket érő rendőri erőszak ellen. A

Nike-t még az sem tántorította el, hogy a bejelentést követően sokan azzal fenyegetőztek, hogy felgyújtják saját cipőiket, mire a cég közzé tett egy provokatív tweetet, amelyben a lábbelik biztonságos elégetésének módját mutatták be.

A mostani reklám ennél komolyabb hangot üt meg, a mondanivalót Serena Williams narrációjában az alábbiakat hallhatják a nézők.

Nike and Serena Williams sent a powerful message about 'crazy' women during the 2019 #Oscars — Here's the full commercial pic.twitter.com/uRn6zCfKjp