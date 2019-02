Kisgyerekes szülők figyelmébe: itt az ehető homok!

A kicsi gyerekek két dolgot imádnak: maszatolni és a szájukba tömködni bármit, amiről azt gondolják, hogy finom, de legalábbis ehető. Nem válogatósak, ebbe a két kategóriába sok minden belefér, okostelefontól kezdve, a kocsikulcsokon át egészen a család kedvenc cicájának tetszőleges testrészéig.

Éppen ezért a szülők minden egyes játéknak szinte fejből tudják a kémiai összetételét és messziről kerülik azokat a termékeket, amelyeknél nem világos, hogy a gyerek milyen anyagokkal köthet közelebbi barátságot.

Az utóbbi időben elkezdtek hatalmas karriert befutni a szivárvány színeiben pompázó, kis adagban és jellemzően méregdrágán árusított hobbihomok-készletek, amelyekkel a nagyvárosi gyerekek is átélhetik a kert végi homokozás élményét. A szülők meg takaríthatnak, ameddig bírja a derekuk, na meg persze őszülő hajszálakkal figyelhetik, hogy a kölykök mikor tömnek egy jókora maréknyi színes homokot a szájukba.

Az élelmiszeripar szállítja a megoldást: ma már lehet kapni ehető filctollat (mármint, nem a toll ehető, hanem a benne lévő „tinta”), ehető gyurmát, miért pont az ehető homok maradna ki a kínálatból?!

A Delicrea mexikói édesipari cégnek köszönhetően ma már ez sem probléma. A Yummy Sand nevű terméküket 80 grammos kiszerelésben lehet kapni, különféle színekben és mint látható, nagyjából a nedves homokra emlékeztet az állaga, így remekül formázható akár a „hagyományos” homokozóformák segítségével is.

A cég egyenesen bátorítja rá a gyerekeket, hogy előbb építsenek homokvárakat a Yummy Sandből, majd, ha végeztek vele, nyugodtan falják csak fel. Az ehető homok ugyanis a szájban rágógumivá alakul. A gyártó ráadásul gondol a higiéniára is, a csomagokban ugyanis egy alátét is lapul, amelyre rá lehet szórni az alapanyagot, így az nem koszolódik össze az asztalon vagy a padlón. Sőt, nemcsak alátét, de néhány egyszerűbb homokozóforma is kerül a dobozokba, így csak ezért nem kell kifőzni, fertőtleníteni a játszótéren is használt darabokat.

Az ehető homok sajnos egyelőre csak Mexikóban kapható, ám a hasonló termékek sikereit látva nem csodálkoznánk, ha előbb-utóbb az itthoni játékboltokban is megjelenne valami ügyes másolat.