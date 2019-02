Azt hitték kihalt, most újra felbukkant a világ legnagyobb méhe

Újra felfedezték a világ legnagyobb méhét, évtizedekkel azután, hogy a tudósok azt hitték, teljesen eltűnt. A felnőtt hüvelykujj méretű rovarra egy eldugott indonéz szigeten bukkantak rá – írja a BBC.

A kutatók többnapos keresés után találtak egy nőstény óriásméhet, amelyet lefotóztak, és videóra vettek. Legutóbb 1981-ban látták ilyen méhet, ezért a tudósok azt hitték, kihalt.

– mondta elragadtatva Clay Bolt természetfotós, aki az első képeket készítette az óriásméhről.

Az indonéz vagy Wallace óriásméh 6 centiméter hosszúra is megnőhet, ezzel a világ legnagyobb méhfaja. Leginkább egy fekete darázsra hasonlít, de hatalmas, szarvasbogárra emlékeztető állkapcsa van. A nőstény termeszvárakba építi a fészkét, amelyet ragadós gyantával véd meg a behatoló termeszektől.

If we can’t save a rhino what chance does an insect have? https://t.co/QhO7nGTHck pic.twitter.com/wlRLNvNCYM