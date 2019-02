Egy férfi szexizmussal vádol egy szórakozóhelyet, ahová nem engedték be

Egy férfi szexizmussal vádol egy bristoli pubot, ahová – szerinte – azért nem engedték be a biztonsági őrök, mert férfi. A 22 éves Ben a párjával és egy közös barátnőjükkel ment el a Green House nevű szórakozóhelyre. A két nőt gond nélkül beengedték az ajtónállók, Bent azonban elküldték, mondván, hogy nem felel meg a dress code-nak.

Való igaz, hogy Ben baseballsapkája és kapucnis pulcsija nem nevezhető éppen smart casual-nek, ám állítása szerint bőven voltak nála jóval hétköznapibban öltözött lányok, akiket viszont gond nélkül beengedtek. Ben barátnője, Hannah például egy egyszerű pólót és egy Converse tornacipőt viselt.

Ben állítása szerint rögtön beletörődött volna a dologba, és már indult is volna haza, ám a barátnője nem hagyta annyiban a dolgot.

– mondta. Most viszont már meg van győződve róla, hogy a férfiakkal szemben sokkal nagyobb elvárásokat támasztanak a szórakozóhelyeken, mint a nőkkel szemben. Ben szerint azért engedik be a nőket válogatás nélkül, mert vonzzák a vendégeket, a férfiakról azonban nem mondható el ugyanez.

A fiatal pár panaszt tett a vezetőségnél, ám az üzletvezető nem adott igazat nekik. Szerinte szó sincs szexizmusról, egyszerűen azért nem engedték be a férfit, mert a szabályzatuk tiltja a sapka és a kapucnis pulcsi viseletét. Szerintük nagyon nem korrekt, hogy Ben emiatt rögtön szexizmust emleget.

