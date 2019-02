Ezért került Steve Irwin, a Krokodilvadász a Google főoldalára

A Google rendszeresen különleges logóra vált a keresőjének a főoldalán, így emlékeznek meg egy-egy jeles eseményről vagy híres emberről. A mai grafikán Steve Irwin, a Krokodilvadászként ismert, fiatalon meghalt természettudós látható.

Steve Irwin 1962. febrár 22-én született az ausztráliai Melbourne-ben, még ma is csak 57 éves lenne. Az állatokkal hamar közeli kapcsolatba került: szülei létrehoztak egy állatkertet – amelyet ma Australia Zoonak neveznek – a kis Steve pedig kígyót kapott a hatodik születésnapjára.

Három évvel később már krokodilokkal kezdett foglalkozni, az állatkert krokodilvédő programjában segített begyűjteni a veszélyeztetett hüllőket, hogy biztonságos helyre telepíthessék őket.

A szerelem 1991-ben talált rá: az állatkert egyik látogatója, Terri Raines keltette fel a figyelmét. A két természettudós a következő évben összeházasodott. Elhivatottságukat jól mutatja, hogy a nászúton is krokodilokat mentésében segédkeztek. Az erről készített videóból lett később a Krokodilvadász című természetfilm-sorozat első része.

Az 1997-ben képernyőre került sorozat azonnal híresség tette a két természettudóst. A műsorban gyakran feltűnt a házaspár két gyereke is, Bindi Sue és Robert Clarence is. Ők az édesanyjukkal tavaly egy új sorozattal jelentkeztek, a Crikey! It’s the Irwins című műsorban édesapjuk munkásságának állítanak emléket.

Steve Irwin 2006. szeptember 4-én halt meg. Egy víz alatti természetfilm forgatása közben szúrta meg egy tüskés rája. A méreg nem feltétlenül halálos, ám a rája éppen szíven szúrta a 30 centis, éles farokcsápjával.

A természettudóst még életében több állatvédő szervezet kitüntette, halála után, 2018-ban pedig csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán.

(Hvg.hu)