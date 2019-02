Oscar 2019: a színész a szebb, vagy a valódi ember, akit alakít?

Christian Bale – Dick Cheney (Alelnök)

Christian Bale alaphelyzetben egyáltalán nem hasonlít az Egyesült Államok volt alelnökére, Dick Cheney-re. Kellett hozzá húsz kiló plusz, valamint a hajkoronája nagy részétől is meg kellett válnia, hogy legalább távolról meglegyen a hasonlóság, de a sminkesek és maszkmesterek beavatkozása nélkül sosem lett volna túl meggyőző a végeredmény. A spéci hízókúrának volt egy különleges része is, Christian Bale ugyanis konkrétan a nyakára akart hízni, és ez szakértői segítséggel sikerült is neki. A filmben azonban nem csak neki kellett kissé átalakulnia.

Sam Rockwell – George W. Bush (Alelnök)

Ez a szerepválasztás már csak azért is érdekes, mert Sam Rockwell igazából rokona George W. Bushnak, még ha nagyon távoli is. A rokoni szál a XVII. századra vezethető vissza, a színész és az USA 43. elnöke állítólag nyolcadunokatestvéri viszonyban van, már ha ezt még képes bárki is számszerűen levezetni. Túl sokat nem is kellett változtatniuk a színészen a sminkeseknek, inkább neki gyűlt meg a baja a volt amerikai elnök texasi akcentusával.

Amy Adams – Lynne Cheney (Alelnök)

Egy kellemesen előnytelen paróka, fehérebbre sminkelt bőr és a Thatcher-ruhatár újrahasznosítása: már készen is van Amy Adams mint Lynne Cheney, az egykori alelnök felesége. Lynne-ről egyébként úgy tartják, hogy ha egy-két évtizeddel később születik, a férjénél is nagyobb karriert futhatott volna be politikusként.

Rami Malek – Freddie Mercury (Bohém rapszódia)

Ha az utánzás egyenlő tud lenni a színészi játékkal, Rami Maleknél kell landolnia az Oscarnak. Bár tudjuk, hogy a Bohém rapszódiában nem az ő hangját hallhatjuk a dalokban, ez nem von le semmit az értékéből. Állítása szerint akkor talált rá igazán a karakterre, amikor megkapta a fogprotézist, amit ugyan kényelmetlen volt viselni, de elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Freddie Mercury bőrébe bújva álljon a kamerák elé.

Gwilym Lee – Brian May (Bohém rapszódia)

Maradva a Queen-filmnél, a rendező színészválasztása annyira szerencsésnek bizonyult, hogy Gwilym Lee-hez a parókát leszámítva nem igazán kellett hozzányúlni. Persze ettől még a színész alaposan megdolgozott a sikerért: videók tömkelegén tanulmányozta az asztrofizikusi végzettségű gitáros, Brian May színpadi játékát, magától a mestertől vett leckéket, sőt May még a saját színpadi ruhatárának jellegzetes darabjait is rendelkezésére bocsátotta a filmhez.

John David Washington – Ron Stallworth (Csuklyások – BlacKkKlansman)

Van egy előnye annak, ha az ember egy olyan igaz történetet dolgoz fel, amelynek szereplőit szinte senki sem ismeri: nem kell törekednie arra, hogy a választott színészei hasonlítsanak a valódi emberekre, és különösebb maszkmesteri munkát sem igényel az átalakulás: ha valami nem stimmel, úgysem érdekel senkit. John David Washington fekete, mint Ron Stallworth, és ő is látványos afro frizurát kapott, mint amilyet a korszakban a KKK-ba beépülő Stallworth viselt. Ennyi itt bőven elég.

Adam Driver – Flip Zimmerman (Csuklyások – BlacKkKlansman)

Maradva Spike Lee Oscar-várományos filmjénél, bár továbbra is valós emberről van szó, Stallworth partnerét a valóságban nem úgy hívják, ahogy a filmben, és nem is tudni, mi a neve, vagy kiféle-miféle ember egyáltalán, mert – lévén, hogy a személyes találkozókon ő jelent meg a KKK-nál – titkolja a kilétét. A neten mindössze egy rossz minőségű fekete-fehér fotó kering a férfiról, ami alapján azt bizton állíthatjuk, hogy Adam Driver a bajuszkáját és a frizuráját az igazi Flipnek köszönheti, de egyébként úgy tűnik, hogy nem nagyon hasonlítanak egymásra.

Viggo Mortensen – Tony Lip (Zöld könyv – Útmutató az élethez)

Tony Lip, vagy teljes nevén Frank Anthony Vallelonga igazi olasz-amerikai maffiózónak tűnik első, sőt második ránézésre is, így nem csoda, hogy színészként szerződtették olyan produkciókhoz, mint A keresztapa vagy a Maffiózók. A róla készült képeket szemlélve Viggo Mortensen egyáltalán nem hasonlít rá (Lip nagyobb darab, kopaszodó és eleve olaszosabb kinézetű ember volt), de az alkotók ezt látványosan elengedték, hogy csak és kizárólag Mortensen játékának ereje által születhessen meg a karakter. Jó döntés volt.

Mahershala Ali – Don Shirley (Zöld könyv – Útmutató az élethez)

Hasonló a helyzet a Zöld könyv másik főszereplőjével, Mahershala Alival is. Ali jóval férfiasabb, szélesebb vállú, határozottabb kiállású figura, mint a zongorista Don Shirley volt, bár a színész az öltözékével és a precíz színészi játékával kétségtelenül ügyesen adta vissza a zenész érzékeny, finom karakterét anélkül, hogy külsőleg igazán átalakult volna.

Willem Dafoe – Vincent van Gogh (At Eternity’s Gate)

Vörös szakáll, a fejkötés és a híres sapka: ennyi elég volt Willem Dafoe számára, hogy mindenki számára hiteles legyen Vincent van Gogh bőrében. Persze viszonylag könnyű dolga volt: a festő arcát leginkább csak festményekről ismerjük, és bár készült róla valódi fotó is az élete folyamán, az sokkal kevésbé ismert, mint a festett változat. Márpedig egy festményhez hasonulni mindig könnyebb, mint egy valódi képhez.

Melissa McCarthy – Lee Israel (Megbocsátasz valaha?)

Az amerikai írónő leginkább azzal a tettével vált közismertté, hogy hosszú ideig abból élt, hogy híres írók leveleit hamisította – nemcsak másolta őket, hanem új leveleket írt, a stílusukat utánozva –, majd eladta őket gyűjtőknek jó pénzért. A komoly alkoholproblémákkal küzdő Israel láthatóan nem sokban hasonlít az őt alakító Melissa McCarthyra a ruhatárát leszámítva, de ez a hasonlóság még mindig sokkal több, mint amennyi Julianne Moore-ral lett volna, aki eredetileg játszotta volna a szerepet.

Richard E. Grant – Jack Hock (Megbocsátasz valaha?) Nagyon szívesen mutatnánk összehasonlító képet az igazi Jack Hockról és az őt játszó Richard E. Grantről, csakhogy fotót még a filmesek sem tudtak keríteni a pitiáner, ám nagyvilági életet élő drogdílerről és tolvajról, aki még azelőtt meghalt AIDS-ben, hogy az internet korszaka beköszöntött volna.

Ryan Gosling – Neil Armstrong (Az első ember)

A hollywoodi szívtipró és a Holdat meghódító Neil Armstrong között nehéz hasonlóságot felfedezni. Ennek ellenére Az első ember alkotói láthatóan megelégedtek azzal, hogy rászabadítottak egy fodrászt Ryan Gosling fejére, hogy a korabeli képek alapján alkossanak új frizurát a színésznek. A többihez pedig elég volt Gosling szokásos hallgatagsága, és persze a mindig pöpecül álló NASA ruhák, szkafanderek.

Olivia Colman – Anna királynő (A kedvenc)

A 17-18. század fordulóján uralkodó angol királynőről van szó, akire az utókor csak néhány portréfestmény lévén emlékszik, úgyhogy valószínűleg nem volt különösebb szempont a fizikai hasonlóság – úgysem kérné számon senki az alkotókon. Ennek ellenére az egyik festményről pontosan lekoppintott ruhában Olivia Colman határozottan úgy fest, hogy simán elhinnénk: róla mintázták a festményt, és nem fordítva.

Emma Stone – Abigail Masham (A kedvenc)

Szintén a kosztümös filmben tűnik fel Abigail Masham bárónő figurája, akiről mindössze két-három festmény áll a világ rendelkezésére. Ezek alapján megállapíthatjuk: Emma Stone a legcsekélyebb módon sem hasonlít rá. Mivel túl sok információ nem állt rendelkezésére, a színésznő szabadon alkothatta meg egy szabad szájú, elsőre naivnak tűnő, de igazából kegyetlenül taktikus nő karakterét, aki még a saját kuzinját is képes csúnyán átverni azért, hogy a királynő kegyeibe férkőzzön.

Rachel Weisz – Sarah Churchill (A kedvenc)

Hasonló a helyzet a szintén csak festményekről ismert hercegnővel, Sarah Churchillel is: Rachel Weisz egyáltalán nem hasonlít rá, de ettől még a színésznő játéka a filmben nagyon is élvezetes. Churchill valóban éveken át Anna királynő első számú kedvence volt, és a pletykák szerint hozzá kellett fordulni az udvarban, ha valamit el akartak érni a politika iránt nem annyira érdeklődő királynőnél.

Ezek után pedig izgatottan várjuk a hétfő hajnali Oscar-gálát, amelynek az eredményeiről természetesen beszámolunk majd.