Lehidaltak a netezők egy nagyon praktikus rövidnadrágtól

Tízezrével osztják a felhasználók egy egyszerű rövidnadrág képét a Twitteren. A nagy érdeklődés oka, hogy a nadrágnak van egy kihajtogatható zsebe, ami a női divathoz mérten szokatlanul praktikus.

A fotókat egy Liz Nicole nevű nő osztotta meg. A bejegyzésben mindössze annyit írt, hogy “My Mum Made It“, vagyis hogy “Az anyukám csinálta“. Emiatt sokan azt feltételezték, hogy tényleg Nicole édesanyja varrta a nadrágot, többen egyből rá is kérdeztek, hogy nekik nem akar-e csinálni egy hasonlót. Később azonban kiderült, hogy a My Mum Made It valójában egy ausztrál divatmárka, a honlapjukon bárki megveheti a sortot, nagyjából 12 ezer forintos áron.

A bejegyzés alá két hét alatt több mint 150 ezer lájk érkezett, ami ami nem meglepő, ha tisztában vagyunk a női zsebek méretének történetével, illetve ennek szexista vonatkozásaival.

