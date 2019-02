A világ legcukibb kutyatámadásának lett „áldozata” a legfiatalabb amerikai képviselő

A videó nem most készült, hanem még tavaly, amikor Alexandria Ocasio-Cortez – vagy ahogy gyakran emlegetik, AOC – még csak képviselőjelöltként igyekezett bejutni az amerikai törvényhozás alsóházába. Ez nagy meglepetésre sikerült is neki: sokan emlékezhetnek a reakciójára, amikor megtudta, hogy választókörzetében tudta legyőzni a korábban tíz évig elmozdíthatatlan demokrata ellenfelét.

A most újra előkerült videón az látható,a hogy Ocasio-Cortez egy járdaszegélyen üldögélve a telefonján beszél, amikor egy buldog a maga kedvesen otromba módján nekiront. Szerencsére a világon semmi agresszió nincs a Charlie nevű jószágban, ám testalkatának köszönhetően a kedveskedés komoly lendülettel is jár.

Ocasio-Cortez eleinte próbálja tartani magát, de Charlie olyan hevesen udvarol neki, hogy egy idő után kénytelen szinte teljesen hátra feküdni, miközben láthatóan nagyon élvezi a bumfordi kutya túláradó szeretetét.

A videó a National Love Your Pet Day nevű kezdeményezés miatt került elő, amelyet most szerdán tartottak az Egyesült Államokban. A jelek szerint pedig még nagyobb tetszést aratott mint korábban: néhány órával azután, hogy felkerült az internetre, több mint háromszázezren nézték meg a pár másodperces felvételt.

A cikkbe beágyazott változat, amelyet egy Bobby Lewis nevű Twitter-felhasználó tett közzé, tegnap késő este óta már több mint 63 ezer lájknál és közel tízezer megosztásnál jár. Alexandria Ocasio-Cortez természetesen maga is megosztotta a felvételt saját Twitter-oldalán, ahol további 127 ezren nézték meg. A fiatal képviselő nagyon ügyesen használja fel a közösségi médiát, nem véletlen, hogy az amerikai fiatalok körében rövid idő alatt elképesztő népszerűségre tett szert.

the most important video of the week is @AOC being attacked by a constituent's dog pic.twitter.com/QkqXdQEeCL

A felvételt megosztotta Simone Norman, Ocasio-Cortez korábbi kampánycsapatának egyik tagja is, aki jelen volt a videó készítése során. Ő annyit írt: „bocs Alex, hogy nem segítettem, de nagyon kellett nevetnem”.

Persze, nem mindenki rajong érte, a republikánus párt tagjai úton útfélen igyekeznek komolytalan, tapasztalatlan zöldfülűként beállítani. Az ilyen próbálkozásokat azonban általában vitriolos tweetekkel hárítja. Így volt ez akkor is, amikor Donald Trump elnök fia, Don Jr. egy olyan mémet tett közzé az Instagramján, amely szerint, ha az Ocasio-Cortez által képviselt szociáldemokrata politika elterjed, az amerikaiak a kutyáikat kell hogy megegyék, mert annyira nem lesz pénzük.

I have noticed that Junior here has a habit of posting nonsense about me whenever the Mueller investigation heats up.



Please, keep it coming Jr - it’s definitely a “very, very large brain” idea to troll a member of a body that will have subpoena power in a month.



Have fun! https://t.co/oQ6MsdJYCk