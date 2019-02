Kiborult a lány, miután a fodrász a világ legrosszabb frizurájával küldte haza – fotók

A fodrászok néha elfelejtik, milyen félelmetes hatalom van a kezükben: elég egyetlen rosszul irányzott vágás, és máris hosszú hetekre tönkretették valakinek a frizuráját és az önbecsülését.

Így járt a 22 éves Lucy Burrows is, aki az Instagramon nézett ki egy elég vad frizurát, majd referenciaként megmutatta a fotót a saját fodrászának. Csakhogy a végeredmény finoman szólva is hagyott némi kívánnivalót maga után – de mondhatnánk úgy is, hogy katasztrofálisan sikerült.

Lucy saját elmondása szerint még a munkahelyére is alig mert bemenni, annyira tönkretette az önbizalmát az élmény. A fodrász némi ráhatás után végül visszatérítette a 20 fontot, amit a frizuráért fizetett, sőt Lucy még egy 10-est is kapott vigaszdíjként. Persze ettől még pokoli hetek álltak előtte…

She was hoping for a stylish undercut but got something quite different