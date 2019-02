Internetes szenzáció lett a 8 hónapos kislányból, aki profin ugrókötelezik a szüleivel – videó

Kisebbfajta szenzáció lett az interneten a 8 hónapos Phoenix Clarkból. A kislány szülei aerobikoktatók, többek között ugrókötelezéssel is foglalkoznak. Két kisgyereküket gyakran magukkal viszik a munkahelyükre is, így a kicsik néha maguk is becsatlakoznak az edzésbe.

A szülők hamarosan észrevették, hogy a kis Phoenix különösen szeret részt venni a felnőttek dolgában. Így egy idő után arra is rájöttek, hogy ha a kezébe adnak egy ugrókötelet, a kislány nem ereszti, így vele is tudnak ugrókötelezni. Mindezt videóra vették, azóta pedig afféle hírességnek számítanak a környéken.

(ABC News)