Megérkezett az előzetes a Michael Jacksont pedofíliával vádoló dokumentumfilmhez

Megérkezett az első előzetes Dan Reed dokumentumfilmjéhez, a Leaving Neverlandhez, amelyben két férfi, Wade Robson és Jimmy Safechuck azzal vádolják a 2009-ben elhunyt Michael Jacksont, hogy gyerekkorukban molesztálta őket.

A Michael Jackson elleni pedofilvád 1993 óta állandó téma, ám eddig egyszer sem sikerült bizonyítani, hogy a popsztár bárkit is zaklatott volna. A mostani dokumentumfilm azért is érdekes, mert most két olyan férfi vádolja Jacksont, akik korábban 0 például a 2003-as per idején – még a védelmükbe vették az énekest – emlékeztet az Index.

A filmet idén januárban már bemutatták a Sundance filmfesztiválon, ahol nagyon erős indulatokat váltott ki a közönségből. A film ellen Jackson családja közleményben tiltakozott. Ebben úgy fogalmaztak, hogy nyilvános lincselés folyik Jackson ellen.

A dokumentumfilmet két részben, március 3-án és 4-én mutatja be az HBO. Magyarországon március 8-tól lesz látható.

