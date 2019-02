Jöhetnek az emojikkal felturbózott rendszámtáblák!

A kis grafikus szimbólumok karrierje az interneten indult, népszerűségük pedig töretlen: az Emojipedia statisztikái szerint csak a Facebookon naponta több mint 700 millió emojit használunk, és akkor még nem beszéltünk más közösségi oldalakról, sima weboldalakról, illetve a különféle üzenetküldő platformokon át küldött üzenetekről. Emojiból készült már mindenféle ajándéktárgy és játék, de ne felejtsük, hogy The Emoji Movie címen 2017-ben még egy animációs filmet is leforgattak, olyan sztárok közreműködésével, mint James Corden, Christina Aguilera vagy épp Anna Faris. Bár, ha az IMDB-s értékelését megnézzük (10-ből 3,2 pont), lehet, hogy mégis nyugodt szívvel elfelejthetjük.

De vissza az eredeti témához: sajnos a magyar autóvezetők egyelőre még nem jeleníthetik meg kedvenc emojikombinációikat az autóik rendszámtábláján, a formabontó megoldást ugyanis először Ausztráliában vezetik majd be.

A kontinensnyi ország második legnagyobb állama, Queensland szánta el magát a rendkívüli lépésre. A Royal Automobile Club of Queensland tájékoztatása szerint a helyi sofőrök március 1-től igényelhetik az emojis rendszámtáblákat.

Akinek most mindenféle vicces gondolata támadt, hogy padlizsános vagy esetleg kakis emojit tetetne a rendszámára, azt ki kell ábrándítanunk: első körben csak ötféle emoji közül lehet választani. Ezek a nevetős, a kacsintós, a napszemüveges, a sima mosolygós és a szívecskeszemű szimbólumok lehetnek, azok közül is maximum egyet lehet megjeleníteni a rendszámtáblán.

Az emojis rendszámért természetesen felárat kell majd fizetni, ez azonban nem jelent rendkívül magas költséget: 500 ausztrál dollárt, vagyis szűk 98.000 forintot kérnek érte, ami még magyar viszonylatban sem drága. Legalábbis, ha azt vesszük, hogy a „sima”, azaz három betűből és három számból álló egyedi rendszámért (például NLC-001) 2009 óta 112.450 forintot kell fizetni, míg a 4+2, illetve az 5+1 karakterből álló egyedi rendszámok ára 435.000 forint, pedig ezeken még egy huncut analóg szmájli sem lehet, nemhogy emoji…

A Royal Automobile Club of Queensland szóvivője, Rebecca Michael a Seven Network hírcsatornának nyilatkozva elmondta, hogy az emoji megjelenése a rendszámtáblákon nem akkora újdonság, mivel az ottani sofőrök már eddig is megjeleníthettek mindenféle szimbólumokat a rendszámokon. „Bárki dönthet úgy, hogy a kedvenc sportcsapatának a logóját vagy a szülővárosának a címerét feltünteti a rendszámán, így az emojik is simán beférnek a sorba” – magyarázta a szóvivő.

Nem mindenki lelkesedett azonban az ötletért. „A legtöbb embernek a haragos arcra lenne szüksége” – írta egy kommentelő a Seven Network Facebook-oldalán.