Szívmelengető: így örül a hónak a férfi, aki még sosem látott telet

Bár errefelé mostanság valószínűleg már senki nem örülne a havazásnak, és mindenki a centit vágja a tavasz beköszöntéig, az alábbi videókat érdemes megnézni, mert ilyen őszinte és tiszta örömöt nem mindennap lát az ember.

A képsorok főszereplője egy Mr. Tung nevű – feltehetően kínai származású – férfi, aki egy idősek otthonában dolgozik szakácsként a kaliforniai Banningben. A videót egy munkatársa, Jesse Garcia készítette róla, aki Twitter-oldalán azt is elmondta, hogy Mr. Tung egy hihetetlenül kedves és barátságos ember, akire afféle pótapaként is tekint. Mr. Tungnak ugyanis mindig van hozzá pár jó szava, sőt értékes életvezetési tanácsokkal is ellátja a Jesse-t.

So it snowed at work today... and my Coworker has never seen snow in his life and it’s the most innocent thing ever. pic.twitter.com/2Z1zLSW9mY — Jesse Garcia (@jessegmolina) February 19, 2019

A kedves videónak van egy második része, ezt szintén Garcia osztotta meg a twitterezőkkel. Az eredeti felvétel eközben már több mint tízezer lájkot kapott, 1500-an pedig meg is osztották ismerőseikkel.

Ha pedig mindez még nem lenne kellően megható, Mr. Tung fia, Henry Tung is feltöltött egy videót a Twitterre, amelyen édesapja köszönetet mond (!) az internetezőknek, amiért vele együtt örültek a hónak, illetve az ő örömének.

Here's a message from my dad to every one sending him love and joy. He also had no idea his snow reaction blew up. Thanks @jessegmolina for catching the moment pic.twitter.com/GSkkTQwc1i — Henry (@nounbot) February 20, 2019

„Köszönöm mindenkinek, aki velem örült annak, hogy először láttam havat a kaliforniai Banningben” – mondja Mr. Tung a felvételen. „Ez az első alkalom, nagyon boldog vagyok. Isten áldjon titeket, legyetek boldogok, és éljetek jó egészségben. Köszönöm, sziasztok!”

Jesse Garcia a fentiek láttán egyébként még egy közösségi adománygyűjtő oldalt is létrehozott, ahol arra gyűjt pénzt, hogy Mr. Tungot és családját el tudja küldeni a kaliforniai Big Bear Lake síparadicsomba, hogy még több havat láthasson. Emellett azonban a befolyó összeg egy részét jótékony célokra szeretné fordítani: a klímaváltozás elleni harcot támogatná a pénzből, hogy Mr. Tungnak még sok havas télben lehessen része.

Nem, nem sírunk, csak belement egy hópehely a szemünkbe…